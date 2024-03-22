CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris\'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Aras, Marmaris'te Söğüt mahallesi sakinleri ile bir araya geldi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Cem Evi yapım protokolü imzaladı. Ayrıca, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanını ziyaret etti ve bazı STK temsilcileri ile iftar yaptı. Aras, seçim çalışmaları kapsamında altyapı sorunları, plansız yapılaşma ve sosyal politikalar konularında açıklamalarda bulundu.

22.03.2024 11:18  Güncelleme: 12:13
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları çerçevesinde Marmaris'te Söğüt mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Aras, Marmaris programında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Cem Evi yapım protokolü imzaladı. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanını ziyaret eden Aras, akşam da bazı STK temsilcileri ile iftar yaptı.

"Yargılanacaksan arıtma tesisi yaptın diye yargılan"

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Plan olmadı mı altyapıyla ilgili de sıkıntılar oluyor. Yani kanalizasyon da yapamıyorsun çünkü yollar kamuya terk edilmemiş oluyor. Arıtma tesisini yapacağınız yer belirlenmemiş oluyor biliyorsunuz. Ancak tabii ki imar planının olmaması veya gecikmesi arıtma tesisini yapmamıza engel olmayacak. Biz bu riski almaya hazırız. Belediye başkanlığı nüfus memurluğu değil, gerektiğinde risk almayı da bileceksin. Bir şeyden yargılanacaksan arıtma tesisi yaptın diye yargılan" dedi

"Belediye başkanlığı nüfus memurluğu değil, gerektiğinde risk almayı da bileceksin"

Söğüt'ün en büyük sorunlarından birinin plansız yapılaşma olduğunun altını çizen Aras, "Biz bakanlıkla ortak çalışırsak, birlikte olabilirsek ki bizde o kültür var, o gelenek var. Merkezi hükümete de gidiyoruz, bakanlıklara da gidiyoruz. Yani herkesle orada birlikte çalışıyoruz. İmar planı kesinlikle gerekli. Bütün Muğla'da, değişik yerlerde de her gittiğim yerde söylüyorlar. İmar planlarında sıkıntı var. Bunları da planlama yetkilileriyle görüşüp gerekeni yapacağız. Ancak tabii ki imar planının olmaması veya gecikmesi arıtma tesisini yapmamıza engel olmayacak. Biz bu riski almaya hazırız. Belediye başkanlığı nüfus memurluğu değil, gerektiğinde risk almayı da bileceksin" diye konuştu.

"Siyasi ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayacağız""

Muğla Büyükşehir'in organizasyon yapısını güçlendirmekle işe başlayacağının sözünü veren Aras, "Muğla Büyükşehirin hem bütçesini, hem organizasyonunu güçlendireceğiz ki daha iyi, daha nitelikli ve daha hızlı yerinde zamanında hizmet üretebilecek. Güçlü bir lobi kuracağım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün partilerin milletvekillerinden, bütün partilerin il başkanlarından, iş dünyasından, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından. Bu lobi Muğla'nın hakkı olanı gidip neredeyse koparıp alacak. Biz diyoruz ki merkezi hükümetimizle, merkezi bütçeden Muğla'ya ayrılan payda bir düzenleme yapılsın. Onun için bu lobi, güçlü lobiyi kullanıp gidip gerekirse orada mevzuat değiştirmeye kadar giden bir çalışma yapacağız. Yani bir şey yaparken hiç kimseyi de birbirinden ayırmadan AK Partiliymiş, MHP'liymiş, İyi Partiliymiş, CHP'liymiş demeden herkesi kucaklayarak gideceğiz oraya ve Muğla'nın hakkını Muğla'ya getireceğiz" dedi.

"Dar gelirlilerin ve ihtiyacı olanların sorunu 'Muğla Kart' ile çözeceğiz"

Artan ekonomik krizle birlikte sosyal politikaların öneminin arttığını söyleyen Aras, "Dar gelirli, emekli, asgari ücretli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin masrafları çok arttı. Dar gelirlilerden her konuda şikayetler alıyoruz. Şu anda market fiyatları, pazar fiyatları, ulaşım fiyatları, akaryakıt fiyatları, sürekli artıyor. O yüzden onların ihtiyaçlarını görecek ve toplumsal eşitliği sağlayacak uygulamalar yapmak zorundayız. Bunlar 'Muğla Kart' yöntemiyle olacak. Yapacağımız analiz sonucunda ihtiyacı olan öğrenciye, yaşlıya, emekliye, dar gelir vatandaşımıza, işsize, onlara vereceğimiz 'Muğla Kart'la onun pazardan, çarşıdan, marketten rahatça alışveriş yapmasına, bir yere gideceği zaman kartını okutup cebinde parası olmasa bile minibüsle gidebileceği, toplu taşıma aracına binebileceği bir sistemi getireceğiz. Bu toplumsal eşitliği sağlayacağız. Bunu da Muğla Kart'la yapacağız" dedi.

"İlk temelini atacağımız işlerden birisi olacak"

Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile bir adaya gelen Aras, " İçmeler'de bir parsel var. O parsel Büyükşehir Belediyesine ait. Eğer uygun olursa oturacağız beraber, hep beraber sizlerle. Eğer orası uygunsa sizin için bakacağız ve hemen ilk temelini atacağımız işlerden birisi olacak. İlk 100 günde orası eğer imar planı açısından veya başka türlü sıkıntı olacağını düşünmüyorum da sizin için uygunsa hemen hızlı bir şekilde ruhsatını kesip ondan sonra hep beraber güle oynaya şu işin temelini atalım da birilerine mesaj gitsin arkadaşlar" dedi.

"Limanları Muğla'dan işletmeyeceğiz"

Marmaris programında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti. Aras burada yaptığı açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Marmaris, Fethiye ve Bodrum limanlarının Merkezden değil, kurulacak şirket işletmeleri ile yerinden yönetileceğini açıkladı. Aras, "13 ilçeyle beraber bir bütün olarak hizmetlerimizi yürüteceğiz. Ben bütün imkanlarımı ortak kullanacağım. Bunu yaptığımızı zaten çok net ve somut adımlarla göreceksiniz. Mesela liman işletmesini ortak yapacağız. Limanın işletmesinde ayrı bir şirket kuracağız. O şirketin yönetimine belediyeden, denizcilerden ve büyükşehir belediyesinden arkadaşlar koyacağız. Marmaris Limanı'nı Muğla'dan, Fethiye limanını Muğla'dan, Bodrum Limanı'na Muğla'dan işletmeyeceğiz. Arkadaşlar tekne bağlama paralarına kadar, liman yönetimine kadar, düzenine kadar her şeyi kendileri karar verecekler" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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