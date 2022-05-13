CHP MYK olağanüstü toplanıp kararını açıkladı: İl başkanımız görevinin başındadır! Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarına ilişkin olarak düzenlediği MYK toplantısı bu sabah CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşti.



Toplantı bitimi canlı yayında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sert ifadelere yer verdi.

"DÜN MAĞDURUM DİYEN BUGÜN MAĞRUR OLDU"

Öztrak, verilen kararın vidan sahibi kalplerde hükümsüz olduğunu ifade ederek, "Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot, sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tam da budur. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Saray'ın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür." dedi.

"BİR OTOKRATI SANDIKTA YENİP TARİHİN TOZLU SAYFALARINA YOLLAYACAĞIZ"

"Gün sessiz kalma günü değildir" diyen Öztrak sözlerine şu şekilde devam etti: "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Bu nedenle genel başkanımız 'Kavgamız zulme karşıdır, istibdada karşıdır, milletin aşına işine göz koyanlarladır, kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır' demiştir."

"SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK BU KARANLIK GÜNLER BİTECEK"

Seçimlerde zaferle çıkacaklarını ve düzeni değiştireceklerini vurgulayan CHP Sözcüsü Öztrak, "Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir. Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U ALAMAZLAR, ALAMAYACAKLAR"

CHP'nin 21 Mayıs'ta İstanbul'da miting düzenleyeceğini ifade eden Öztrak, " Bursa'da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler." diye konuştu.