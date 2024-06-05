CHP ihraçları masaya yatırdı! İnceleme yapılacak kişilerden 39'u ilçe başkanı ya da yöneticisi - Son Dakika
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Politika

CHP ihraçları masaya yatırdı! İnceleme yapılacak kişilerden 39'u ilçe başkanı ya da yöneticisi

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CHP MYK'nın pazartesi günü gerçekleşen 4 saatlik zirvesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerinin kampanya dönemi içinde parti aleyhine çalışanlarla ilgili dosyaların masaya yatırıldığı toplantıda 1819 kişi için yapılan başvurular değerlendirildi. İhraç incelemesine tabi tutulacak kişilerden 39'unun ilçe başkanı ya da ilçe yöneticisi olduğu, dosyalar arasında belediye başkanı veya milletvekili gibi bir isimle ilgili şikayet bulunmadığı öğrenildi.

05.06.2024 10:33
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CHP MYK, pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.45'te toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının gündeminde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeyi ziyaret, miting takvimleri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı seçimleri, yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, yerel seçimler sürecinde disiplin suçu işleyen üyeler, tüzük kurultayı hazırlıkları ve Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyım atanması vardı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ 10 VEYA 11 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta partisinin grup toplantısı öncesinde CHP'ye Genel Merkezi'nde yapacağı iade-i ziyaret için 9 Haziran'dan sonrasını işaret etmişti. Görüşme için net gün Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ileteceği tarihle netleşecek olsa da ziyaret için takvimde iki gün öne çıkıyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin 10 veya 11 Haziran tarihlerinde olması bekleniyor.

TÜZÜK KURULTAYI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

CHP'nin gündeminde bir yanda da 6-7-8- 9 Eylül'de Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayı var. Bu çerçevede il örgütlerinin raporlamaları devam ediyor ve derleniyor. İlgili genel başkan yardımcılığı, Avrupa'daki sol-sosyal demokrat partilerin tüzüklerini Türkçe'ye çevirtiyor. Üyelerden, sivil toplum kuruluşlarından öneriler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ayrıca CHP'nin eski parti meclisi üyeleri ve milletvekillerine tüzük önerileri için mektup gönderildiği, 15 Haziran'a kadar cevapların beklendiği öğrenildi. Gelen tüm önerilerin derlenmesinin ardından MYK üyelerinin de görüşleri alınacak. Bu bağlamda, CHP'nin tek gündemi tüzük olan bir MYK toplantısı yapması konusu gündemde.

DÖNEM SINIRI, GÜÇLÜ GENEL SEKRETERLİK

Son durumda tüzük kurultayı çalışma grubu için henüz isimlerin netleşmediği, çalışmaların 15 Haziran'dan sonra hızlanacağı bilgisi verildi. Tüzük için gelen bireysel öneri sayısı yaklaşık 12 bin 600'e ulaştı. Öneriler arasında en çok dile getirilenler arasında ilk üçte dönem sınırı, ön seçim ve güçlü genel sekreterlik konuları yer alıyor.

613 DOSYA DEĞERLENDİRİLECEK

MYK'nın gündeminde ayrıca 31 Mart yerel seçimleri kampanya dönemi içerisinde parti aleyhine çalışanlarla ilgili dosyalar vardı. İhraç talebiyle CHP Genel Merkez'e ulaşan toplam bin 819 kişi için yapılan başvurulardan 402'sinin hali hazırda parti üyesi olmayan kişilerle ilgili olduğu, 403'ünün de delil yönünden yetersiz olduğu tespit edildi. Parti kaynakları, 613 dosyanın değerlendirmeye alınacağını bildirdi. Dosyaların 39'unun ilçe başkanı ve ilçe yöneticisi kademesinde bulunan partililer hakkında olduğu, dosyalar arasında belediye başkanı veya milletvekili gibi bir isimle ilgili şikayet bulunmadığı öğrenildi.

HAKKARİ MESELESİNE İLİŞKİN HUKUKİ BİLGİ TOPLANDI

Hakkari'nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da, gözaltına alınmış, ardından İçişleri Bakanlığı belediyeye Hakkari Valisi Ali Çelik'i kayyım olarak atamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MYK toplantısı öncesi konuya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özel, " Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"

CHP ihraçları masaya yatırdı! İnceleme yapılacak kişilerden 39\'u ilçe başkanı ya da yöneticisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP ihraçları masaya yatırdı! İnceleme yapılacak kişilerden 39'u ilçe başkanı ya da yöneticisi - Son Dakika

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