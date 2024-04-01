Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı.
Sonucu sürpriz olarak nitelendirilecek illerden biri de Balıkesir oldu. Kentte 1950'den bu yana kazanamayan CHP, 74 yıl sonra ilk kez Ahmet Akın ile belediye başkanlığı yarışında galip geldi.
CHP'li Ahmet Akın, kesin olmayan sonuçların ardından sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa Türbesi'ne giderek dua okudu.
Seçim sonuçlarına ilişkin bir de açıklama yapan Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir'de belediye başkanı güne şükür namazıyla başladı - Son Dakika
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
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