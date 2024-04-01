74 yıl sonra CHP\'nin kazandığı kentte aday şükür namazı kıldı

Erzurum'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu. AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle; Aşkale Şenol Polat - AK Parti, Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP, Hınıs Serdal Şardan- AK Parti, Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti, İspir Ahmet Coşkun - MHP, Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti, Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti, Oltu Adem Çelebi - AK Parti, Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti, Şenkaya Görbil Özcan - CHP, Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti, Tortum Muammer Yiğider - AK Parti, Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti, Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP, Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti, Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi. Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM