CHP\'nin Çalışma Grubu Elazığ\'da Deprem İncelemeleri Yapıyor

Politika

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 21 milletvekilinden oluşan 'Çalışma Grubu' heyeti, deprem bölgelerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Başkanlığını Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan 'Çalışma Grubu' heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Heyetteki milletvekilleri Gürsel Erol, Aliye Timisi Ersever, Ayça Taşkent, Harun Özgür Yıldızlı, Mehmet Tahtasız, İsmet Güneşhan, Utku Çakırözer, Semra Dinçer, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Evrim Karakoz, Ali Karaoba, Serkan Sarı, İzzet Akbulut, Reşat Karagöz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mühip Kanko, Sibel Suiçmez, Cem Avşar, Elazığ Havalimanı'nda İl Başkanı Onur Özkan, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve partililer tarafından karşıladı.

'HAZIRLANACAK RAPOR, ÖZEL VE BAKANLIKLARA SUNULACAK'

Burada konuşan Gürsel Erol, 2020 depremi sonrasında yapılan çalışmalar ve Elazığ'ın lojistik merkezi olabilmesi için çeşitli temaslarda bulunacaklarını, incelemeler sonrası hazırlanacak raporun da Genel Başkan Özgür Özel ve ilgili bakanlıklara sunacaklarını belirterek, "2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yapılan konutlarla ilgili, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerle ilgili, hak mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili, şehrimizin ekonomisinin canlanmasıyla ilgili, geleceğe yönelik bir lojistik merkezinin oluşturulup bölgede olabilecek depremlere yönelik tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonla ilgili olarak bizler buradayız. Buradaki incelemelerimizden, mağdurlardan vatandaşlarımızın taleplerini aldıktan sonra bir rapor halinde önce Sayın Genel Başkanımıza sunacağız sonra ilgili bakanlarımızı ziyaret edeceğiz. Aslında Elazığ bir anlamda eksiklerimizin tamamlanmasıyla depreme dirençli bir kent haline getirildi. Bundan sonra yapılması gereken çevre illerdeki olası depreme karşı Elazığ'ın bu hazırlığını buna yönelik müdahale edebilecek, lojistik destek sağlayabilecek bir merkez haline getirmek. Elazığ ile ilgili düşüncelerimiz bu" dedi.

Haber - Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,