CHP\'nin Çiğli Belediye Başkan adayı tepkiler üzerine değiştirildi

Politika

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CHP'den, İzmir'in Çiğli ilçesi için aday gösterilen ve kendi paylaştığı TikTok videosuyla tepki toplayan CHP Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım'ın adaylıktan alındığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, geçtiğimiz günlerde partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi.

ADAYLIĞI TEPKİ ÇEKTİ

Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım, duyurunun ardından sosyal medya platformu TikTok'ta bir video paylaştı. Söz konusu video, tepkilere neden oldu ve sosyal medyada "TikTok fenomeni" yakıştırması yapıldı.

ADAYLIKLIĞIN AÇIKLANDIĞI GECE BELEDİYE BİNASINDA PROTESTO DÜZENLENDİ

Adayların açıklandığı ilk saatten itibaren Çiğli CHP ilçe binası önünde toplanan bir grup, Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın belirlenmesini protesto etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önerisi üzerine listede olduğu iddia edilen Yıldırım, "ithal" ve "çocuk" aday olarak nitelendirildi. Bina önünde gece geç saatlere kadar "Ankara şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları ile bekleyiş devam etti. Protesto gösterisinde ayrıca "Ağbaba elini Çiğli'den çek" sloganları da dikkat çekti.

ADAYLIKTAN ALINDI

İlçe örgütünden gelen tepkiler sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Uygar Yıldırım'ı Çiğli'de aday göstermeyeceği öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre bu kapsamda Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız'ın ismi Parti Meclisi'ne sunuldu.