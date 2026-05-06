CHP'nin Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Demokrasi Vurgusu

CHP\'nin Demokrasi Vurgusu
06.05.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, CHP'nin siyasi yaşamda millete yakın olduğunu vurgulayarak demokrasiye dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hepimizin siyaset yaptığı zemin; demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla yeneceklerse bizi, bu kadroları yenmeleri gerekiyor. CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik statü tartışmalarına ilişkin, "Dün Sayın Genel Başkanımız bu gelişmeler üzerine hem grup toplantısında hem de bugün bir soru üzerine bu konuyu açıklıkla cevaplandırdı. Onun sözlerinin üstüne bir ek yapma ihtiyacımız yok ama bir cümle söyleyeyim. Biz komisyona katılım sürecinde de komisyon çalışmalarında da raporu hazırlarken de bugün de 'Komisyon raporu rafta kalmasın, sözde kalmasın. Gelin hem barışı sağlayacak hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durmaya devam ediyoruz" dedi.

'BİZ HEP MİLLETLE İÇ İÇEYİZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin 38'nci Olağan Kurultayı'na yönelik dava ile ilgili sözlerini hatırlatan Emir, "Sadece bu, millet ile buluşma tarafına bir cevap vereyim. CHP öteden beri ve özellikle 19 Mart darbe sürecinden bu yana milletle iç içe, milletiyle beraber. 'Milli iradeye saygı duyulsun' diye eylemler, mitingler, toplantılar yapan, sokakta, tarlada, fabrikada, üniversite ve yaşamın her alanında bulunan bir partidir, hatta neredeyse tek partidir. Dolayısıyla milletle buluşma fikri için teşekkür ederiz ama biz bunu zaten yapıyoruz. Bu ayın 4'ünde bütün milletvekillerimiz bölgelerinde vatandaşlarımızla buluştu. Önümüzdeki hafta sonlarında tüm kadrolarımızla birlikte sahada olacağız. Vatandaşlarımızı dinleyip, Türkiye'nin yaşadığı süreci ve bu karanlığı nasıl yırtıp atacağımızı; karanlığın içerisinde adalet eksikliği, hukuk devletinin yok edilmesi, Anayasa'nın çiğnenmesi, vatandaşlarımızın açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, umutsuzluğa mahkum edilmesi var. Ayrıca Türkiye'nin aydınlık geleceğini nasıl kuracağımızı konuşacağız. Dolayısıyla biz hep milletimizle birlikteyiz, iç içeyiz" diye konuştu.

'ATEŞLE OYNAYAN EVİNİ YAKAR'

Emir, kurultay davasına ilişkin şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'de yargı biraz bağımsız olsaydı, böyle bir dava olmazdı. Ancak ben davayla ilgili herkesin söylediklerine toptan bir cevap vermek isterim. Türkiye, çok partili siyasi rejime geçmiş ve 75 yıldır da bunu uygulayan, kırık dökük demokrasisini onarmaya çalışan ama demokrasiyi mutlaka yaşama geçirmesi gereken bir ülkedir. Demokrasisiz ekmek, demokrasisiz hukuk, hukuksuz demokrasi ve bunların güvence altına almadığı bir ekonomi yürümüyor, yürümeyecek. Bütün sorunlarımızın altında demokrasi ve adalet açığımız yatıyor. İktidar partisinin, yenemeyeceği birinci partiye 'Ben bunların başkanlarını, yönetimini değiştireyim ve önceden daha kolay yendiğim kadrolar gelsin, bunun üzerinden yarış yapmış gibi olalım. İktidarımıza sahip çıkalım' diyorsa eğer ve bu gerçekleşecekse, o zaman Türkiye'de çok partili siyasi rejimin bitmesi anlamına gelir. Sayın Genel Başkanımız bunu, 'Bizim dairemiz yanarsa apartman yanar. Bizim ağacımız yanarsa orman yanar' diyerek tarif etmektedir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur. Hepimizin siyaset yaptığı zemin; demokratik, çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla yeneceklerse bizi, bu kadroları yenmeleri gerekiyor. CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor. 'Yok, biz CHP'yi yenemeyiz, öyle görünüyor. Biz daha kolay yendiğimiz kadroların önünü açalım. Hukuk görüntüsü altında bir karar oluşturalım, acaba bunun sonucunda ne olur' anlayışını biz doğru bulmayız, çok tehlikeli buluruz. Ateşle oynayan elini yakar, evini yakar."

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Sinan Engin’den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:44:09. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.