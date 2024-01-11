CHP\'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu

DENİZLİ (İHA) – CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı olan Şükrü Sezen, seçim çalışmaları kapsamında Burdurlu hemşehrileriyle bir ara geldi.

2019 yılında emekli olduktan sonra Denizli'de otomotiv, inşaat ve tarım sektörlerinde hizmet vermeye başlayan jandarma astsubay Şükrü Sezen, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. 4 üniversite bitiren ve halen Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Sezen, adaylık müracaatını CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a yaptıktan sonra çalışmalarına başladı. Her gün toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Sezen'in son durağı aynı zamanda yönetiminde de yer aldığı Denizli Burdurlular Dayanışma ve Yaşatma Derneği oldu.

Hemşehrileriyle bir araya gelen ve Pamukkale için hazırladığı projeler hakkında bilgi veren Şükrü Sezen, "Denizli halkına ve Pamukkale ilçemize hizmet etmek için göreve talip oldum Uzun yıllardır Denizli'de sivil toplum faaliyetleri yürüten kuruluşlarda aktif görev aldım. Şimdi bu birikimlerimi Pamukkale'ye hizmet etmek için kullanmak istiyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışını Pamukkale ilçemizde hayata geçirmek amacıyla hemşerilerimizin iş, aş, barınma gibi hayati sorunlarına öncelik vereceğiz. Evli ve bir çocuk babası biri olarak kadınlarımız ve çocuklarımız için çok önemli projelerimiz var. Çocuklarımız için okullarımız, parklarımız için özel projelerimiz var. Gençlerimiz için yeni spor alanları oluşturacağız. İlçemizde kadın istihdamını teşvik edeceğiz. Çalışan kadınlarımızın çocukları için her mahalleye ihtiyaç esas alınarak kreşler açacağız. Hep sahada, halkın arasındayız. Pamukkale ilçemizde; hemşerilerimizle, bölge esnafından, öğrencilerimizden gelen görüş ve önerilere göre yöneteceğiz. Gittiğimiz her yerde bizi kucaklayan ve Denizli'de bulunan 60 bin Burdurlu hemşerime destekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ