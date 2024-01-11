 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu

Denizli'de otomotiv, inşaat ve tarım sektörlerinde hizmet veren Şükrü Sezen, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Sezen, Pamukkale için sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, iş, aş, barınma gibi sorunlara öncelik vereceğini belirtti. Ayrıca, kadın istihdamını teşvik edecek, çocuklar için okul ve park projeleri gerçekleştireceğini söyledi.

CHP\'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu
11.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:31
Abone Ol

DENİZLİ (İHA) – CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı olan Şükrü Sezen, seçim çalışmaları kapsamında Burdurlu hemşehrileriyle bir ara geldi.

2019 yılında emekli olduktan sonra Denizli'de otomotiv, inşaat ve tarım sektörlerinde hizmet vermeye başlayan jandarma astsubay Şükrü Sezen, CHP'den Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. 4 üniversite bitiren ve halen Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Sezen, adaylık müracaatını CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'a yaptıktan sonra çalışmalarına başladı. Her gün toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Sezen'in son durağı aynı zamanda yönetiminde de yer aldığı Denizli Burdurlular Dayanışma ve Yaşatma Derneği oldu.

Hemşehrileriyle bir araya gelen ve Pamukkale için hazırladığı projeler hakkında bilgi veren Şükrü Sezen, "Denizli halkına ve Pamukkale ilçemize hizmet etmek için göreve talip oldum Uzun yıllardır Denizli'de sivil toplum faaliyetleri yürüten kuruluşlarda aktif görev aldım. Şimdi bu birikimlerimi Pamukkale'ye hizmet etmek için kullanmak istiyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışını Pamukkale ilçemizde hayata geçirmek amacıyla hemşerilerimizin iş, aş, barınma gibi hayati sorunlarına öncelik vereceğiz. Evli ve bir çocuk babası biri olarak kadınlarımız ve çocuklarımız için çok önemli projelerimiz var. Çocuklarımız için okullarımız, parklarımız için özel projelerimiz var. Gençlerimiz için yeni spor alanları oluşturacağız. İlçemizde kadın istihdamını teşvik edeceğiz. Çalışan kadınlarımızın çocukları için her mahalleye ihtiyaç esas alınarak kreşler açacağız. Hep sahada, halkın arasındayız. Pamukkale ilçemizde; hemşerilerimizle, bölge esnafından, öğrencilerimizden gelen görüş ve önerilere göre yöneteceğiz. Gittiğimiz her yerde bizi kucaklayan ve Denizli'de bulunan 60 bin Burdurlu hemşerime destekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Pamukkale, Jandarma, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin en genç Pamukkale Belediye başkan aday adayı Şükrü Sezen, Burdurlu hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement