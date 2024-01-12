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Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız

CHP Etimesgut Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinin adaylığını istemediği iddialarıyla ilgili konuştu. Adaylığı sonrası ilk kez açıklama yapan Beşikçioğlu, "Mansur beyle biz hep görüştük. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimiz de Angaralıyız" dedi.

12.01.2024 - 13:50,
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu bugün CHP Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığı iddialarına yanıt veren Beşikçioğlu, "Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimiz de Angaralıyız" ifadelerini kullandı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

CHP'nin Ankara Etimesgut belediye başkan adayı olarak seçilen ve Behzat Ç. karakteriyle son döneme damga vuran oyuncu Erdal Beşikçioğlu adaylığı sonrası ilk kez konuştu. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, "Etimesgut'ta müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Benim amacım bu. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını umuyorum. Bu büyük bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz.

"ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI TÜM TÜRKİYE GÖRECEK"

Mansur Başkanın sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüte ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecek. Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim bulunuyor. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım.

"HERKES EKONOMİK KRİZİ DÜŞÜNÜYOR"

Şimdi herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder."

"MANSUR BAŞKANIMLA ASLA SIKINTIM OLMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun aday olmasının istemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların sorulduğu Beşikçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimizde Angaralıyız..."

"TEKLİF TELEFONLA GELDİ"

Adaylık teklifinin telefonla geldiğini belirten Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı; "Özgür bey ve Ümit beyle oturup sohbet ettiğimiz zaman çok ikna edici konuştular. Hayır diyemedim. 'Yapmak istediklerin yok mu?' dediler. 'Çok var' dedim. 'Al sana imkan' dediler. Genç bir ekibim var ve bu benim için çok önemli. Onların çok daha doğru içgüdülerinin olduğuna inanıyorum. Ve bunlar doğru yönlendirildiği zaman Etimesgut'u çok daha iyi yere getireceğiz."

Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara\'da daha çok iş yapacağız
YORUMLAR (11)
  • hüsnü çalışır: Senin derdin İslam'la kıvırmadan konuş. Yanıtla 137 46
  • Biyo Art: Siyaset iyice artistlerle doldu Yanıtla 64 21
  • Nur BAYRAKTAR KOCA: Derdiniz İslam değil, doğru siyaset olduğu zaman insan olarak düşünmeye başlayacaksınız. yaptığınız siyaset değil din düşmanlığı. ne mutlu ki İmam hatip mezunu binlerce gencimiz var. Yanıtla 57 27
  • Cihangir Reyhan: Dizin derdiniz bu zaten birşey demenize gerek yok herkes anladı artık. Yanıtla 57 21
  • salihb: İmam hatip lisesi mezunu olunca neden travma oluyor. Bu CHP zihniyeti dinle uğraşmayı bırakamadı gitti. Kim nereden mezun olursa olsun arkadaş sanane. mezuniyet ile bilgi kültürü farklı . kendini geliştiremiyorsa her bölümde aynı. Yanıtla 41 6
  • Kadir Can: İmam Hatip mezun olan ne olmuş senin derdin belli millete hizmet etmek değil dinden imam-hatip girdiğine göre konuya Yanıtla 26 7
  • Ahmet Demir: seni sinegokcu seni Yanıtla 20 8
  • koca yusuf yomra: Zihniyetine tüküreyim senin,sen değilmisin Varna da casinoda takılan bizzat kendim gördüm gözlerimle yaklaşık 10 yıl önce,kumar tutkusu olanlar siyasi yönetici olmamalı buna bende dahilim,bende İmam Hatip lisesi mezunuyum akabinde okudum gemi kaptanı oldum,hemde uzakyol gemi kaptaniyim,pardonda sen ne okudun?ne mezunusun?görende Oxford bitirmiş sanır İHL bitirenleri beğenmiyor karaktersiz şahıs... Yanıtla 11 3
  • haydar topçu: Seçilmesi hayal Yanıtla 10 4
  • Mustafa Aldemir: hah asıl niyetini baştan söylemen iyi olmuş koskoca Türkiye cumhuriyeti devletini bir İmam hatipli yönetiyor bu işleri kafayı çekip kendini peri padişaha sanmaya benzemez herkes işine baksın. Yanıtla 9 4
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Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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