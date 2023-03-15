Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'ye ziyarette bulunacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yapacağı görüşme, HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Millet İttifakı'nın 6 Mart toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı olarak duyurulmuştu. Aynı gün katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz" demişti.
Kılıçdaroğlu da, bu çağrıya karşılık, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasını yapmıştı.
Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu görüşme planı hakkında "CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez" demişti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, geçen hafta yaptığı Meclis Grup Toplantısı'nda KIlıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" demiş ve "Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP tüm siyasi mühendislik oyunlarını bozacak, kurucu bir siyaset üretecek, 3'üncü yolu daha da büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
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