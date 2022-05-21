CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak - Son Dakika
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CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak

21.05.2022 09:16
CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak

CHP'nin bugün İstanbul'da yapacağı "Milletin Sesi" mitingi, muhalefetin tüm partilerini buluşturacak. Mitingde, "6'lı masadaki işbirliğinin tabana yayıldığı" mesajı verilecek.

CHP'nin bugün İstanbul'da yapacağı "Milletin Sesi" mitingi, 6'lı masadaki tüm partileri buluşturacak. Miting öncesinde CHP İstanbul İl Örgütü'nden il başkan yardımcıları, 6'lı masadaki diğer partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek mitinge davet etti.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin İstanbul il örgütleri CHP'nin mitingine heyetler halinde katılarak destek verecek. Bu kapsamda, "6'lı masadaki işbirliğinin tabana yayıldığı" mesajı verilecek.

İYİ PARTİ: CHP'NİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Yargı eliyle muhalefeti susturmak isteyen iktidarın bu yaklaşımına 'hayır' demek için CHP'nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Öte yandan ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına, bugün yapılacak miting için uyarıda bulundu. Büyükelçilik, Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsattı. Büyükelçilik, "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" dedi.

ÖNCE YURTTAŞLAR SAHNEYE ÇIKACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Bursa'dan İstanbul'a alınan "Milletin Sesi" mitinginin detayları belli oldu. Bugün 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce yurttaşlar, yaşadıkları adaletsizliklere dair söz alacak.

PROTOKOL OLMAYACAK, MİLLETVEKİLLERİ HALKIN ARASINDA İZLEYECEK

Tüm siyasi parti ve STK'lerin de davet edildiği, Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağın kullanılmayacağı mitingde protokol kuralı uygulanmayacak. CHP'nin merkez yönetim kurulu üyeleri, parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek. 120 metrelik bir sahnenin kurulacağı mitingi 350'yi aşkın basın mensubu takip edecek. Sanat camiasının önemli isimleri de çektikleri videolar ile mitinge destekte bulundu.

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Son Dakika Politika CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak - Son Dakika
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