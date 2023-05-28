CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı - Son Dakika
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CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı

28.05.2023 19:01

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 95'i açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir'de sandıkların yüzde 96.28'i açıldı. Sonuçlara göre, 1.909.419 oy alan Kılıçdaroğlu yüzde 66.81 oranla yarışı önde götürürken, Erdoğan, 948.615 oyla yüzde 33.19 oranında görünüyor.

Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 18.15'te yayın yasağının kalkmasıyla oy sayma işlemi başladı.

İZMİR'DE SANDIKLARIN YÜZDE 95'İ AÇILDI

YSK'nın kararı sonrası ajanslar veri geçmeye başladı. CHP'nin kalesi İzmir'de sandıkların yüzde 95'i açıldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki fark büyük.

İZMİR'DE SON DURUM

Şu ana kadar açılan sandıklara göre Kemal Kılıçdaroğlu1.909.419oyla yüzde 66.81 oranında bulunurken, Erdoğan 948.615 oyla yüzde 33.19 oranında bulunuyor.

İLK TURDA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, Erdoğan İzmir'de 964.341 oyla yüzde 31.48, Kemal Kılıçdaroğlu 1.938.931 oyla yüzde 63.29 oranında oy almıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı - Son Dakika
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