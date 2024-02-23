CHP\'nin ve İzmir siyasetinin simge isimlerinden Süleyman Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP'nin ve İzmir siyasetinin simge isimlerinden Süleyman Sırrı Aydoğan, bugün Bornova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
CHP'nin ve İzmir siyasetinin önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Aydoğan için bugün Bornova Belediyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Aydoğan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Bornova Merkez Camii'nden kaldırıldı. Cenaze törenine CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın katılmaması ise dikkat çekti.
Cenaze törenine İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ve Parti Sözcüsü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atilla, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ailesi ve sevenleri katıldı.
Süleyman Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmıştı. - İZMİR
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