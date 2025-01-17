CHP, Noterlik ve Dahiliye Memurları Kanunları için AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, Noterlik ve Dahiliye Memurları Kanunları için AYM'ye Başvurdu

CHP, Noterlik ve Dahiliye Memurları Kanunları için AYM\'ye Başvurdu

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Noterlik Kanunu ve Dahiliye Memurları Kanunu ile ilgili bazı düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Günaydın, muhalefet olarak yürütülen çalışmaları ve geri çekilen düzenlemeleri aktardı.

17.01.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin, yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı.

CHP'li Gökhan Günaydın, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemli dilekçeyi, AYM'ye sundu. Günaydın, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan etki ajanlığına ilişkin düzenlemenin, CHP ve diğer muhalefet partilerinin çalışmasıyla Cumhur İttifakı grubuna geri çektirildiğini belirterek, "Dolayısıyla artık etki ajanlığı umuyorum ve diliyorum ki memleketin gündeminden düşmüştür. Neden, 'Umuyorum ve diliyorum' diyorum. Çünkü TMSF'nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) şirketlere kayyım atama yetkisini de yine anlaşmayla iktidar partisi grubuna çektirmiştik. Ama bir torba kanunla bu hafta o düzenlemeyi Meclis'e geri getirdiler. Bu Meclis'in teamüllerine, centilmenliğe aykırıdır. Bu nedenle grubumuz, tüm muhalefet partileriyle beraber etkin bir direnme gösterdi. O düzenlemenin yarısını bile Meclis'ten geçiremeden Meclis'i tatil etmek zorunda kaldılar. Umuyor ve diliyorum ki buralarda yapılan anlaşmalar, etki ajanlığı gibi düzenlemelerin geri çektirilmesi, geçici bir işgüzarlık olmaz ve Türkiye artık bunları unutur. Yeniden bunları önümüzde görmek istemiyoruz" dedi.

Günaydın, Noterlik Kanunu'nda etki ajanlığı düzenlemesinin çekilmesinden sonra bazı hükümlerinin kaldığını belirterek, "Örneğin, noterlerin tatil gün ve saatlerinin, çalışmalarının herhangi bir kanuni ölçüt öngörülmeksizin Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmesi. Araç Sicil ve Tescil Sistemi veri tabanında yapılan sorgulamalara karşılık, Türkiye Noterler Birliği'nce alınan katılım payından muaf olan kişi ve kurumların kanuni ölçüt öngörülmeksizin idarece belirlenmesi. Yargının siyasallaşmasına neden olacak şekilde, Bölge Adliye mahkemelerine birden fazla Cumhuriyet başsavcı vekili atanması. Adil yargılanma hakkının aksine, ek savunma alınan bazı hallerde sanık yerine, müdafiye yapılan bildirilerin yeterli kabul edilmesi. ve nihayet eğitim ve öğrenim hakkının aksine, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında eğitim almalarının zorlaştırılması. Bu düzenlemelere karşılık AYM'ye yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle başvurmuş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 ÖNEMLİ DÜZENLEMENİN GERİ ÇEKTİRİLMESİNİ SAĞLADIK'

Dahiliye Memurları Kanunu ile ilgili, komisyonda ve Genel Kurul'daki görüşmelerle 3 önemli düzenlemenin geri çektirildiğini söyleyen Gökhan Günaydın, "Önce bunları arz edeyim; mülkiye müfettişlerine başta belediyeler olmak üzere, yerel yönetimler üzerinde sınırsız denetim yapma yetkisi. Adeta mülkiye müfettişlerini Cumhuriyet başsavcısı konumuna çıkartan düzenleme. Bu geri çektirildi. Yurt dışındaki bazı derneklere idari, teknik ve mali yardım yapılması. Bu derneklerin kimler olduğunu bilmiyoruz ve AKP'nin bu alandaki sicilini biliyoruz. Bu da geri çektirildi. Bunun yanında kaymakamlık adaylarının herhangi bir meslek grubu tanımlanmaksızın çok geniş bir şekilde, siyasal ve hukuk mezunlarının dışına da taşırılması. Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyelik aidatı ve üyelik koşullarının kanuni ölçüt öngörülmeksizin Cumhurbaşkanı'nca belirlenmesi. Bunun dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin, Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin, onların personellerine ilişkin yasal ölçüte dayanmayan, keyfiyete varan uygulamaların önüne geçilme çabası. Dernek kurma hürriyetinin aksine; lokallerin açılmasına, işletilmesine, denetimine ve kapatılmasına ilişkin usullerin İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmesi. Liyakat esasının aksine, çarşı ve mahalle bekçilerine tedbir alma görevi verilmesi. Bunların üst arama yetkisini, anlaşmayla geri çektirmiştik. ve nihayet dinlenme hakkının aksine, çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatlerinin İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmesi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Noterlik ve Dahiliye Memurları Kanunları için AYM'ye Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, Noterlik ve Dahiliye Memurları Kanunları için AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.