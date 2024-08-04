CHP Olağanüstü Kurultay Düzenleyecek

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6- 9 Eylül tarihlerinde olağanüstü kurultay düzenleyecek, tüzük ve program değişiklikleri yapacak. Kurultayın açılışı 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu nedeniyle TBMM olağanüstü toplantıya çağrılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde, olağanüstü kurultayın 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak gündemiyle Genel Başkan tarafından çağrılmasına karar verildi. Buna göre Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü olan 4 Eylül günü kurultayın sembolik açılışı Sivas'ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin olarak TBMM'nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM'de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığına teslim edilmesi planlanıyor. - ANKARA