CHP Olağanüstü Kurultay İçin Mahkemeye Başvuracak - Son Dakika
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CHP Olağanüstü Kurultay İçin Mahkemeye Başvuracak

CHP Olağanüstü Kurultay İçin Mahkemeye Başvuracak
13.07.2026 17:12
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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, korultay için yeterli imzayı topladıklarını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mevcut durumda olağanüstü kurultay yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "AYM ve YSK'nın geçmiş kararlarına göre; kurultay için yeterli imzanın toplanması halinde kurultayın toplanmasının zaruri olduğunu ve bu imzaları fazlasıyla topladık, tebliğ ettik. Tebliğden itibaren yasal sürenin dolduğunu gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibarıyla sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP 36'ncı kurultayı ve sonraki kurultayları iptal etmesi nedeniyle partisinin son geçerli kurultayının 25 Temmuz 2020'de yapıldığını ve bu nedenle seçimlere girebilmek için 25 Temmuz 2026'ya kadar kurultayın toplanması gerektiğini belirtti. Butlan kararına karşı Yargıtay'da itiraz başvurusunun sürdüğünü ve Yargıtay'ın adli tatile girmeden önce ilgili başvuruyu bir an evvel değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Emre, "Bizler, CHP'nin kumpasa uğrayan yöneticileri, seçilmiş organları olarak; il başkanlarının haksız bir şekilde görevden alınması, partimizin tasfiye edilmesi, sarayla iş birliği içerisinde sarayı destekleyen ve o yönde yayın yapan medya organlarının bir taraftan da butlanı destekledikleri bir ortamda çaresiz olmadığımızı ifade ettik. Halkımıza her buluşmada bunu söylüyoruz, onlar bizi yalnız bırakmadılar ve biz de onları asla yalnız bırakmayacağız. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Çünkü bizim yürüdüğümüz yol, iktidar yolu, bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda da adli tatil öncesinde verilecek kararı önemsiyoruz; Türkiye açısından da büyük bir beklentimiz var. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz hep seçmenlerimize, partililerimize söyledik, 'Siz bizi birinci parti yaptınız. Zor günlerde de yanımızda bulundunuz. Biz bu parti içerisinde her türlü seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz.' Bu kapsamda Parti Meclisi'nin düştüğünü; istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zorunlu olduğunu söyledik. Yine AYM ve YSK'nın geçmiş kararlarına göre; kurultay için yeterli imzanın toplanması halinde kurultayın toplanmasının zaruri olduğunu ve bu imzaları fazlasıyla topladık, tebliğ ettik. Tebliğden itibaren yasal sürenin dolduğunu gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibarıyla sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız" diye konuştu.

'HÜSEYİN CAN'IN ARKASINDAYIZ'

Emre, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili de "İstanbul'daki operasyonu yönetenlerden biri, Ankara'da bir başsavcı olarak göreve geldi. Sızdırılan bilgiler sonrası operasyon gerçekleşti. Bunun birbirinden bağımsız olduğunu düşünmediğimiz gibi bu son uygulamalar; bir dönem Zekeriya Öz'ün Türkiye'de yaptığı, 'Türkiye Başsavcılığı' varmış gibi bir makam ihdas edildi. İstanbul Başsavcılığı gerek Ankara gerek Antalya gerekse de Türkiye'nin başka yerlerinde gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve iddialarla ilgili kendini işlem yapmaya yetkili ilan etti. Türkiye'nin hiçbir yerinde istediğini alamayan, partimizin belediye başkanlarına kumpas kurmak isteyenlerin başvuru adresi, İstanbul Başsavcılığı oldu. O nedenle biz belediye başkanımız Hüseyin Can'ın arkasındayız. Bir şey yapmadığını, suçsuz olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Zeynel Emre, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Olağanüstü Kurultay İçin Mahkemeye Başvuracak - Son Dakika

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