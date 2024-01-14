CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun\'dan Pençe Kilit Operasyonu Şehitleri İçin Taziye Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması 4 askerimizin yaralanması üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısının 9'a yükseldiğini, yaralı asker sayısının da 4 olduğunu açıkladı. Hain saldırıda P. Ütğm. Gökhan Delen, P. Uzm. Çvş. Serkan Sayin, P. Uzm. Çvş. Hakan Gün, P. Uzm. Çvş. Ahmet Köroğlu, P. Söz. Er Müslüm Özdemir, P. Söz. Er Kemal Batur, P. Söz. Er Emrullah Gülmez, İs. Söz. Er Murat Atar ve İs. Söz. Er Muhammet Tunahan Evcin şehit oldu.

Yaşanan acı olayın ardından CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun açıklama yaptı. Coşkun; "Yine acı bir haber aldık. 9 vatan evladımızın şehit olduğunu öğrendik. 4 evladımız yaralandı. Bölgede yine askerlerimize yönelik saldırılar arttı. Aralık ayında 24 saat içinde 12 askerimiz şehit olmuştu. O dönemde partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan ortak bildiriye imza atmamıştı. CHP bu işin kınama metinleri ile çözülemeyeceğini söylemişti ve teröre lanet açıklaması yapmıştı. CHP Genel Başkanımız Özgür Özel ve parti yönetimimizin tavrının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Bu işi kınama metinleri ile çözülemez. Bu işi köküne inerek, hain terör örgütüne destek verenlere karşı savaş vererek çözebiliriz. Artık bir şeyler yapılmalı. Bu vatanı koruyacak evlatları vardır. Sadece bölgede değil, her alanda terör ile mücadele etmeliyiz. Hükümete çağrımızdır. Artık söylemlerinizi değil icraatlarınızı görmek istiyoruz. Şehitler ölmesin, analar ağlamasın" dedi. - DENİZLİ