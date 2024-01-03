 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan krize pankartla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan krize pankartla tepki gösterdi

CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini oynamama kararı almasıyla noktalanan krize pankartla tepki gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk'e sahip çıkışı büyük takdir topladı. CHP Pamukkale İl Başkanlığı, dev pankartta Galatasaray'ın Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin Can Bartu'nun tokalaşan fotoğrafını kullandı. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Türk milletinin Atatürk'e olan sevgisini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan\'da yaşanan krize pankartla tepki gösterdi
03.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:57
Abone Ol

DENİZLİ (İHA) – CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini oynamama kararı almasıyla noktalanan krize pankartla tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla ilgili yaşanan krizin ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadı. İki takımın ısrarlı tutumu sonrası Süper Kupa maçı ertelendi. İki takımın bu duruşu ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkışı Türkiye'de büyük takdir topladı.

Yaşanan sürecin ardından Suudi Arabistan'da yaşanan krize bir tepki de CHP Pamukkale İl Başkanlığından geldi. Parti binasına asılan ve Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetine dikkat çekilen dev pankartta, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Can Bartu'nun tokalaşan fotoğrafını kullanıldı.

"Türk milleti Atatürk'e olan sevgisini bir kez daha göstermiştir" diyen CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe yakışanı yaparak Ulu Önder'imizin yok sayıldığı organizasyondan çekildiler. İktidarın Atatürk'ü silme çabası, TFF'nin buna çanak tutması Türk halkının aklına kazınmıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Atatürk mezarında bile savaş kazanabilen bir liderdir. Onun fikirleri, bize bıraktığı miras her zaman ışığımız olacaktır" dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise "Bizlerde Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak yaptırdığımız pankart ile bunu bir kez daha vurgulamak istedik" diyerek, yaşanan krize olan tepkisini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Suudi Arabistan, Galatasaray, Pamukkale, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan krize pankartla tepki gösterdi - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
İsrail ordusu Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçecek İsrail ordusu Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçecek
15:32
İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:32 İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan krize pankartla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement