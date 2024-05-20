CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, kamuda israfı sona erdirecek her türlü tedbir alınması gerektiğini belirtti. Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı tasarruf paketine dikkat çekti.

20.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Kamuda israfı sona erdirecek her türlü tedbir alınmalıdır" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a gelen ve geceyi Samsun'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediyesi ziyaretinin ardından CHP Samsun İl Başkanlığı'na gelerek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet görevlilerine başsağlığı dileyerek başlayan CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz hafta kamuda tasarruf paketi adı altında bir dizi tasarruf tedbirleri açıkladılar. Tasarruf paketine baktığımızda alınan tedbirlerin geneli 3 yıllık bir program haline getirilmiş. Yani 2027 yılına kadar tasarruf tedbirleri uygulanacak. Kamuda israfı sona erdirecek her türlü tedbir alınmalıdır" diye konuştu

Özel ve CHP heyeti MYK'nın ardından il başkanlığından ayrılarak, Samsun Eczacı Odası'nı ziyaret etti. Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından karayolu ile Ankara'ya doğru gitmek için Samsun'dan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Milletvekili, Deniz Yücel, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement