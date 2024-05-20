CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Kamuda israfı sona erdirecek tedbirler alınmalı

Politika

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Kamuda israfı sona erdirecek her türlü tedbir alınmalıdır" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a gelen ve geceyi Samsun'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediyesi ziyaretinin ardından CHP Samsun İl Başkanlığı'na gelerek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet görevlilerine başsağlığı dileyerek başlayan CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz hafta kamuda tasarruf paketi adı altında bir dizi tasarruf tedbirleri açıkladılar. Tasarruf paketine baktığımızda alınan tedbirlerin geneli 3 yıllık bir program haline getirilmiş. Yani 2027 yılına kadar tasarruf tedbirleri uygulanacak. Kamuda israfı sona erdirecek her türlü tedbir alınmalıdır" diye konuştu

Özel ve CHP heyeti MYK'nın ardından il başkanlığından ayrılarak, Samsun Eczacı Odası'nı ziyaret etti. Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından karayolu ile Ankara'ya doğru gitmek için Samsun'dan ayrıldı. - SAMSUN