CHP Parti Sözcüsü Sarı, Yeni Parti'yi koltuk arayışıyla suçladı - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Sarı, Yeni Parti'yi koltuk arayışıyla suçladı

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CHP Parti Sözcüsü Sarı, Yeni Parti\'yi koltuk arayışıyla suçladı
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan sonrası CHP'nin kurultaya gitme niyeti olmadığı açıklamasına yanıt verdi. Sarı, eylül ayında kongre takviminin ilan edildiğini belirterek Yeni Parti'yi koltuk arayışıyla suçladı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan sürecinin ardından CHP yönetiminin kurultaya gitme niyeti olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, eylül ayında kongre takviminin ilan edildiğini söyledi. Sarı, "İdeolojik ve politik olarak CHP'den hiçbir farkları yok. Bu, siyasal bir ayrışma değilse, yapay bir ayrışma söz konusuysa o zaman neden başka bir partiye gittiniz? Bunun tek açıklaması var. Kendinize koltuklar inşa etmek istiyorsunuz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrasında MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, "Yüzde 27,5'e ulaşmış olan 10 aylık bir enflasyon var. Yılbaşından bu yana asgari ücretlinin 7 bin 726 lirası erimiştir. Biz bu enflasyon rakamlarını doğru, rasyonel kabul etsek bile yılbaşından bu yana asgari ücretlilerin 7 bin 726 lirasını uçurmuşlar. Haziran ayından bu yana da en düşük emekli maaşı için bin 505 liralık bir kayıp vardır. Dolayısıyla açlık sınırı Ekim'de 38 bin liraya gelmiş, en düşük emekli aylığı 23 bin lira, asgari ücret 28 bin lira olmuştur. Zam bekleyen geniş kitleler bakımından, 2027 yılı bütçesi için öngördüğünüz rakamların hiçbir anlam ifade etmediğini bugünden söyleyelim. Çok açık bir tablo olarak şunu söylemeliyiz ki 40 bin liranın altında bir aylık maaş o kişiyi açlık sınırının altında tutacaktır. 2 ay sonra 1 Ocak'ta emekliye zam yapacağınız zaman bu zammın en az yüzde 70 seviyesinde olması gerekir. Bizim CHP olarak önerimiz 23 bin lira olan en düşük emekli maaşının yüzde 70 oranında zamlandırılması ve en az 40 bin lira seviyesine çıkartılmasıdır" diye konuştu.

'CHP'YE TEŞEKKÜR ETMELERİNİ BEKLERDİK'

Sarı, Çukurova Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı ile ittifak yaptıkları yönündeki tartışmalara ilişkin, "Çukurova'da biz kendi adayımızı çıkarttık. Başka partiler de kendi adaylarını çıkarttılar ve 4'üncü turda Cumhuriyet Halk Partisi adayı ipi göğüsledi. Bunun üzerinden bazı spekülasyonlar yapıldı; 'Cumhur İttifakı'yla ittifak yaptınız, iş birliği yaptınız.' Böyle bir şey söz konusu değildir. Biz hiç kimseyle iş birliği ya da ittifak yapmadık. Adayımızı çıkarttık, kimseyle pazarlık yapmadık. Milas'ta gerçekleştirdiğimiz seçimde 1 geçersiz oya karşı son tura Cumhuriyet Halk Partisi adayı katılmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partili üyeler, belediye meclis üyeleri AKP'yle Yeni Parti arasında yapılan yarışta o belediye AKP'ye gitmesin diye Yeni Partili adaya oy verdi. En azından biz, 'Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Yeni Parti'yi destekledi' diye CHP'ye bir teşekkür etmelerini beklerdik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını bile ağzına almak istemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız" dedi.

'KOLTUK ARIYORSUNUZ'

Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, mutlak butlan sürecinin ardından CHP yönetiminin kurultaya gitme niyeti olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, "O günlerde olağanüstü kurultay yapılamadı; çünkü mahkeme kararı vardı. Mahkeme, kurultayın geçersiz sayıldığını ve yeniden yapılacağını belirtirken buna tedbir konulmuştu. Bu nedenle olağanüstü kurultay yapma şansı yoktu. Partinin içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkabilmesi için örgüte danışılması ve bunun yolunun kurultaydan geçtiği savunuldu. Kurultay yapılamıyorsa kongrelerin başlatılması gerektiği ifade edildi ve eylül ayında kongre takviminin ilan edileceği söylendi. Söz verildiği gibi eylül ayında kongre takvimi ilan edildi. Hukuki ihtilaf yaşanmaması amacıyla başlangıç süreci 15 gün ertelendi; ancak kongrelerin yine 14 Şubat'ta tamamlanması planlandı. O gün arkadaşlarımıza, arkalarında yüzde 90 halk desteği varsa partiyi bırakıp gitmemeleri, bölmemeleri ve kongrelerde yarışmaları gerektiğini söyledik. Buna rağmen ayrılarak başka bir parti kurmanın anlamı nedir? İdeolojik ve politik olarak CHP'den hiçbir farkları yok. Bu, siyasal bir ayrışma değilse, yapay bir ayrışma söz konusuysa o zaman neden başka bir partiye gittiniz? Bunun tek açıklaması var. Kendinize koltuklar inşa etmek istiyorsunuz. Koltuk arıyorsunuz. Bugün de mesele kongre takvimi değil, doğrudan CHP ile ilişkilenen arkadaşlarımızın bakış açısı meselesidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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