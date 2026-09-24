CHP PM Üyesi Şimşek, CHP\'den istifa eden Mansur Yavaş\'a \'fazla yükselme\' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası ile ilgili, "Buradan Mansur Bey'e söyleyeyim ben, güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme. Sen CHP seçmeni sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın. Ama gururlanma padişahım, senden büyük Allah var" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik'te CHP İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ve Yönetim Kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Şimşek, burada gündeme dair yaptığı açıklamada, "Ben 2,5 aya yakın süredir bütün Anadolu, Trakya ve illerimizi geziyorum. Bu gezilerin amacı parti içi çalışmaya dönük, seçmene dönük bir çalışma değil. Hepinizin bilgisi üzerine, maalesef Türkiye siyasetinde pek de alışık olmadığımız tablolar yaşandı. Partinin içerisinde farklı farklı çatlamalar, farklı farklı ayrılıp giden kişiler oldu. ve biz sıfırdan bir örgüt yapılanmasına girdik. 2,5 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 81 il, 800 küsur tane ilçeyi görevlendirdik. Görüyorum Bilecik'te pek tahribat yoktur fakat arkadaşlarımız her gittiği, boşalttığı il ve ilçe binalarını tarumar ettiler. Yani televizyon kumandasından televizyon kumandasının pilinden elektrik düğmelerine kadar götürdüler. Partinin paralarını alıp götürdüler. Sosyal medya, dijital yapıyı tahrip ettiler. Yani sıfırdan bir yapı ve bunu emekle ve dikkatle yerine getirmeye çalıştık" dedi.

"Hepsi siyasi partiler mezarlığında"

"1946'dan bugüne kadar CHP'den ayrılıp kurulan 12 parti var" diye devam eden Şİmşek, "Hepsi siyasi partiler mezarlığında. 1946'dan sonra sağda ve merkez sağda da kurulan partilerin birçoğu da tedavülden kalkmış durumda. Fakat CHP 103 yıllık bir partidir, bir gelenektir ve devlet kurmuştur ve devlete yön vermiştir. ve bu ülkenin lehine caydırıcı gücüdür. CHP birilerinin popüler kültürleriyle, sosyal medyayla yönetebileceği bir yapı değildir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile köprülerin atıldığı gün

Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Berhan Şimşek, "(Kemal Kılıçdaroğlu) 2022'de Ekrem İmamoğlu'yla köprüleri atmıştır. Atma gerekçesi hepinizin bildiği gibi İstanbul'da Swissotel diye bir otel vardır. Bunu çok önemli bir holding çalıştırıyor. 60 dönümdür burası, 60 dönümün büyük bir bölümü de İBB'ye aittir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindir. Bunu 2012 yılında rahmetli Kadir Topbaş satmaya kalktı. O zaman CHP muhalefetteydi, CHP bunu mahkemeye götürdü ve iptal ettirdi. Aradan zaman geçti Ekrem İmamoğlu 2019'da geldi. 2021'de İmamoğlu bunu satışa çıkardı. Hem de 4734'e göre açık usul değil, davetiye usulü. Kemal Bey dedi ki; 'Niye böyle bir şey yapıyorsun sen. Biz daha önce Kadir Topbaş'ın satmasına karşı çıktık. Sen nasıl satarsın. veya satıyorsan davetiye usulünü niye yapıyorsun. İhaleye çıkarsın' dedi ve işte o gün ipler koptu ve o gün itibarıyla. Kemal Bey'i Türkiye tanır. Kemal Bey'in dürüst duruşu budur. O günden itibaren bu arkadaşlarımız gelecekte bir yapı oluşturmanın sevdasına düştüler" ifadelerine yer verdi.

"Bunlar mikrofon siyasetçisidir sadece"

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, açıklamasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenerek, "İşte bu arkadaşlar bize 'meşru değil' diyorlar ya. Şimdi Özgür Özel'e şu soruyu soruyorum ben, pek siyasetten anlamaz bilmez, paraşütle geldi çünkü yukarıdan. Böyle alttan örgütün içinden gelmediği için bunlar mikrofon siyasetçisidir sadece. Sorum şu Özgür Özel'e, eğer ben, genel başkanım ve arkadaşlarım meşru değilse, sizin milletvekili olduğunuz 2023 seçimlerinde milletvekili listesinin onayı hangi parti meclisinden geçti? Bizim parti meclisimizden geçti, bizim onayımızdan geçti. Eğer ben meşru değilsem istifa et milletvekilliğinden. Ben meşru değilsem sen de meşru değilsin" diye konuştu.

"Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 ilçe belediye başkanının CHP'den istifası sorulan Şimşek, "Bugün Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var. 'Efendim çok alındım, üstenci bir bakış getirdiler' diye. Aslına bakarsanız Sayın Mansur Yavaş üstenci bir bakışla bugüne kadar baktı. Mansur Yavaş toplumda kabul görmüş bir belediye başkanı. Şu ana kadar bir zafiyetini, açığını görmedik, duymadık; haksızlık ederiz. Ama biraz fazla kanat taktı. Buradan Mansur Bey'e söyleyeyim ben, güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme. Sen CHP seçmeni sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın. Ama gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Siyasette 'ben' diyenler hep kaybeder. Siyasette 'biz' diyenler de kaybeder, 'hepimiz' demek lazım. O hepimizin altında yatan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrasındaki helalleşmedir arkadaşlar" dedi.

"CHP'de servet adamlarına yer yoktur, halk adamlarına devlet adamlarına yer vardır"

Şimşek, son olarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine değinerek, "O meclis üyeleri nasıl seçtiler, belediye başkanını nasıl seçtiler. CHP bir kültürdür, bir örftür, bir yolculuktur, bir devlet kurmuş partidir. CHP, aidiyeti çok yüksek bir partidir. CHP'de servet adamlarına yer yoktur, halk adamlarına, devlet adamlarına yer vardır" dedi.