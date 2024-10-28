CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama - Son Dakika
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Politika

CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama

CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama

CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapıldı.

28.10.2024 16:16
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CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapıldı.

CHP İlçe Başkanı Nigar Baran, parti binasındaki açıklamasında, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu belirten Baran, "CHP kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Dün İstanbul'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in altını çizerek söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacak hiçbir yöntemin, hiçbir sürecin içinde olmayacaktır." dedi.

Herkes için hukuk, herkes için adalet istediklerini belirten Baran, "Dört yıllık üniversite bitirip Şabanözü'nde fabrikalarda asgari ücretle çalışmak zorunda kalan gençlerin 'umut hakkı' neden yok diyoruz. 101. yılımızda ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. ve Atamızın şu sözleriyle açıklamamızı sonlandırıyorum; 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'"

Kaynak: AA

Şabanözü, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama - Son Dakika

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