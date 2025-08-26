CHP lideri Özel'e memleketinde istifa şoku - Son Dakika
CHP lideri Özel'e memleketinde istifa şoku

26.08.2025 19:48
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, bazı STK'ların, kurumların ve partide etkili konumdaki kişilerin delege seçimlerine müdahale ettiğini, açık ve örtülü şekilde tehdit edildiklerini söyledi. Akgün, söz konusu nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem ilçe başkanlığı görevinden hem de başkan adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

DELEGE SEÇİMLERİNE "MÜDAHALE" İDDİASI

Seçimlerde başkan adayı olan mevcut CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ile adaylardan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında ortak açıklama yaptı. Açıklamada, delege seçimlerine müdahale edilmeye çalışıldığı, tehditlerin geldiği iddia edildi.

"CHP GENEL MERKEZİ, DİSİPLİN KURULUNDA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMALI"

Ortak açıklamayı okuyan Olgun Özbudak, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli'de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır" dedi.

CHP SALİHLİ İLÇE BAŞKANI'NDAN İSTİFA KARARI

Seçimlerde tarafsız kalması gereken bazı STK'lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerini müdahale ettiğini kaydeden Özbudak, CHP Genel Merkezi'nin yaşanan sürece müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ise, "CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli'mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti. Ne var ki bu süreç tamamen bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturulmuştur. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli'mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

