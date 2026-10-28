CHP Sözcüsü Sarı, Mekke Antlaşması\'ndaki çatışma riskine karşı iktidarı uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi'ni de biz kendi jeopolitik sistem içinde önemli bulduğumuzu, Türk soydaşlarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesi, iktisadi siyasi ilişkilerimizin geliştirmesi bakımından önemli bir platform olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK gündemine ilişkin genel merkezde açıklamalarda bulundu. Sarı, Mekke Antlaşması'nı CHP olarak desteklediklerini dile getirerek, "Bunu ulusal çıkarlarımıza uygun olarak değerlendiriyoruz. Elbette bu şu demek değil; bu anlaşmanın riskleri yok mu? Bu anlaşmanın riskleri de var. Bu anlaşmanın riskleri konusunda da biz muhalefet olarak iktidarı uyarıyoruz. Bu konuyu da kayıt altına aldık. Bu anlaşmanın Türkiye'yi sıcak bir çatışmanın içine sokma riski vardır. Özellikle Suudi Arabistan Husi gerginliği bakımından bu önemlidir. Bunu minimize edecek mekanizmaları konuşmak tasarlamak gerekir. Biz muğlak olan bütün konuları kamuoyunun önünde tartışmaya aynı zamanda parlamento zeminde tartışmaya ve eksik bulduğumuz bütün bu yönlerini tamamlanması ve bütün bu yönleriyle ilgili açıklama yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi'ni de önemli buluyoruz"

Ankara'da gerçekleşecek Türk Devlet Teşkilatları Zirvesi'ne değinen Sarı, "Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi'ni de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi bu jeopolitik sistem içinde önemli bulduğumuzu, Türk soydaşlarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesi, iktisadi siyasi ilişkilerimizin geliştirmesi bakımından önemli bir platform olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle Türk dünyasının 2040 vizyonuna uygun bir biçimde iş birliği olanaklarının bu devletlerle, soydaş devletlerle geliştirmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

"Geri çekilme süreci henüz netleşmediği ve tamamlanmadığı için başlangıç tarihini 15 gün sarkıtmış olduk"

Sarı, kurultay takviminin ertelendiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bu kurultay ve kongre süreçlerine ilişkin bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararının geri çekilmesi süreci de yaşadık geçmişte. Bu geri çekilme süreci henüz netleşmediği için ve tamamlanmadığı için bir hukuki tartışmaya yer vermemek üzere sadece başlangıç tarihini 15 gün sarkıtmış olduk. Bu 15 gün içerisinde mahkemenin karar vereceğini değerlendiriyoruz. Bence bir hukuki tartışma yoktur. Hukuki bir itiraf yoktur. Dolayısıyla bugün de bu yapılabilir ama bazı hukukçular mahkeme kararı kesinleşmeden üye listelerinin askıya çıkartılmasının gereksiz bir hukuki tartışmaya yol açabileceğini değerlendirdiler. Biz de buna girmemek üzere 15 gün ertelemiş olduk. Ancak il kongreleri ve ilçe kongreleriyle ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok. Sadece süreci daraltmış olduk."

"Aradaki dönemde yapılan bütün iş ve eylemler yok sayılacaktır"

Mutlak butlan kararının onaylanması halinde Özgür Özel'in fotoğrafının CHP Genel Merkezi'nden kaldırılacağı iddialarına ilişkin Sarı, şunları söyledi:

"Mahkeme kararı kesinleştiğinde tabii ki yok hükmünde sayılmış oluyor Özgür Özel ve o dönemin yönetimi. Dolayısıyla bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Bu durum karşısında bu aradaki dönemde yapılan bütün iş ve eylemler yok sayılacaktır. Yani internet sayfası, buradaki düzenlemeler, buradaki çalışmalar partinin materyalleri, materyalleriyle düzenlemeler, yok sayılacaktır bu süreçte."