CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz." dedi.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM'de görüşmeleri devam eden 2025 yılı bütçesiyle ilgili partisinin halk için mücadele vereceğini ifade eden Yücel, işçinin, emekçinin, çiftçinin, öğrencinin ve emeklinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yücel, AK Parti'nin iktidarı boyunca kamu kurumlarına zarar verdiğini, bunların başında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geldiğini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine güven duyulmadığını ileri sürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini ve ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapacağını anımsatan Yücel, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, dünyadaki uygulamaların aksine, bizim ülkemizde ortalama ücret oldu. Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez. Asgari ücret tek bir kişinin değil, kimi zaman 2 kişi, kimi zaman 4, belki daha da fazla nüfuslu bir ailenin geçimini sağlayan bir ücret olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi saçmalığından da bir an önce vazgeçilmelidir. Bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz."

"Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir"

Yücel, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ'nin "saldırgan olmayacağı, kapsayıcı olacağına" dair açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de, hızlı bir şekilde önce askeri, sonra siyasi, sonra da ekonomik anlamda kalıcı istikrarın sağlanması gerekmektedir. AKP iktidarına, Suriye'de yaşanan süreçten, kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine ülkemizin ve milletimizin ortak milli menfaatlerine uygun hareket etmeleri, ortak milli menfaatlerimizi korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Kendilerini uyarıyoruz, Esad rejimi çöktüğüne göre, Türkiye'de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan, kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir. İktidardan, hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle, öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmesini bekliyoruz. Suriyeli sığınmacıların misafirliğinin Türkiye'ye ekonomik ve sosyal maliyeti ağır olmuştur."

"Suriye'de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir"

Parti olarak, Suriye halkına, "Ülkenize dönün ve ülkenizin toprak bütünlüğünü koruyun" çağrısında bulunduklarını aktaran Deniz Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada seçim yapılmasını sağlayın ve tüm toplum kesimlerini kucaklayan bir demokrasi inşa edin. Ülkenizi yeniden imar edin, biz de sizlere destek olalım. Suriye'de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir. En kısa zamanda, kapsayıcı bir hükümet ve tüm kesimlerin katıldığı bir anayasa yapım süreci olmasını temenni ediyoruz. Ulus egemenliğine değil şahıs, aşiret, klan, aile ve cemaat egemenliğine dayalı devletlerin, çağımızda nasıl çöktüklerini en acı şekilde tecrübe eden Suriye halkının, bir an önce ulus egemenliğine dayalı, üniter bir devlet kurmasını temenni ederiz."