CHP, TBMM'nin 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet ederek, "İlk önce bir genel görüşme açarak tüm siyasi partiler sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin, ardından 16 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına karşı şiddetle mücadele için yapılması gerekenlerin, Meclis araştırma komisyonunca raporlaştırıldığını anımsatarak, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının, rapordaki gereklilikleri yerine getirmediği için ihtiyaçlara cevap veren bir kanunun yasalaşmadığını savundu.

Bütün siyasi partilerin 2 yıl önce bu konuda yasal bir çalışma yaptığını dile getiren Özel, komisyon aşamasında teklifin altının boşaltıldığını öne sürdü. Özel, "Bu sene mayıs ayında bir kez daha oturuldu. AK Parti ve MHP'nin TTB başta olmak üzere sağlık meslek örgütlerini hiçe sayan, öteki gören, hedef gösteren, zaman zaman 'TTB kapatılmalıdır.' noktasına kadar gelen söylemleri, birlikte çalışma olanağını ortadan kaldırmış, bu örgütleri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma gayreti gösterilmiştir." diye konuştu.

TTB başta olmak üzere sağlık örgütlerinin temsilcileriyle görüşerek bir kanun teklifi hazırladıklarını bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç grup başkanvekili imzasıyla CHP Grubu adına Meclis Başkanlığına bu kanun teklifini verdik. Biraz önce de Meclisimizin Sayın Genel Sekreteri'ne sunduk. Partimizin 120 milletvekilinin imzasıyla İçtüzük ve Anayasa'nın öngördüğü şekilde Meclisi olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. İlk önce bir genel görüşme açarak tüm siyasi partiler sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin. Ardından 16 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu durumda üzerine görev düşenler var. Elbette Meclis Başkanı 7 gün içerisinde Meclisi toplantıya çağırmak durumunda. Pazartesi günü toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili Genel Kurulda olursa genel görüşme başlayacak, ardından kanun görüşmelerine geçebileceğiz. Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantı çağrımıza cevap vermeye ve Genel Kurulda olmaya davet ediyoruz."

"En az 70 milletvekilinin daha Genel Kurul toplantısına katılması gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Genel Kurulunda, söz konusu teklifin görüşülebilmesi için, tatil döneminde çalışma kararı bulunan Adalet ve Sağlık komisyonlarının düzenlemeyi görüşmesinin tamamlaması gerektiğini hatırlatarak, komisyon başkanlarının, bu düzenlemeyi görüşmek üzere toplantılarını gerçekleştirmesini istedi.

Özel, "Meclis Başkanı'nın, bu toplantı çağrımızı önümüzdeki pazartesi için yapacağına inanıyorum. Zaten Anayasa, İçtüzük de bu konuda kendisine başka bir tasarruf hakkı vermiyor. Elbette toplantı tarihini değiştirebilir. Ama biz zaten en ileri tarihi, 7'nci günün sonunu talep ettik. Bu çağrıyı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son 2 yılda 3 kat arttığına dikkati çeken Özel, "Bu duruma, rakamlara, yaşananlara, milletin yasa çıkarması için görevlendirdiği milletvekillerinin duyarsız kalmaması gerekiyor." dedi.

Özgür Özel, bir basın mensubunun "Bu konuda İYİ Partiye bir çağrınız var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, CHP'nin, iktidar-muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm milletvekillerini ve siyasi parti gruplarını toplantıya davet ettiğini kaydetti.

Toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için CHP milletvekilleri dışında en az 70 milletvekilinin daha Genel Kurul toplantısına katılması gerektiğini dile getiren Özel, "Bu anlamda 'İttifak içinde çalışma yapalım, 200 rakamını biz sağlayalım, bir siyasi çıkar elde edelim.' gibi yaklaşımımız yok. CHP olarak ayrım yapmaksızın 5 siyasi parti grubunu ve tüm milletvekillerini böylesine bir meselede Meclis'e gelmeye ve çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Buna olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz. Diğer temaslara, bir siyasi polemiğe sebep vermemesi için gerek duymadık." sözlerini sarf etti.