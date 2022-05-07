CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi - Son Dakika
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CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi

07.05.2022 12:26
CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz programını takip eden gazetecilerle çektirdiği fotoğrafta Nagehan Alçı'nın da yer almasını eleştiren CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, partisi tarafından istifasının istendiğini söyleyerek CHP'den istifa etti. Duringa, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da katılması, tartışma konusu haline gelmişti.

Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer alması eleştirilirken, bazı CHP'li isimler de İmamoğlu'nu eleştirmişti.

FOTOĞRAF AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kişiler arasında yer alan CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" ifadelerini kullandı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi 'Nagehan alçı fotoğrafında' İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi

GÖREVİ BIRAKTI: 'CHP İSTİFASINI İSTEDİ' İDDİASI

Söz konusu paylaşım sonrası partisi tarafından arandığını söyleyen Mete Duringa, istifasının istendiğini anlattı.

Duringa daha sonra partisinden istifa etiğine dair e- Devlet belgesini sosyal medya hesabından paylaşarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi 'Nagehan alçı fotoğrafında' İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi

Mete Duringa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi 'Nagehan alçı fotoğrafında' İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi

"Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlarıyla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE'ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi.

Siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Duringa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkılaplarının Askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz."

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Son Dakika Politika CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi 'Nagehan alçı fotoğrafında' İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi - Son Dakika


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