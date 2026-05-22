CHP Tunceli, Özgür Özel'e Destek Verdi
CHP Tunceli, Özgür Özel'e Destek Verdi

22.05.2026 23:01
CHP Tunceli İl Başkanlığı, 'mutlak butlan' kararına karşı Özgür Özel'e destek açıkladı.

CUMHURİYET Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili 'mutlak butlan' kararının ardından Tunceli'de İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36'ncı Hukuk Dairesi'nin, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili 'mutlak butlan' kararının ardından Tunceli'de CHP İl Yönetimi, Özgür Özel'in yanında olduklarını belirten açıklama yaptı. Açıklamaya, bazı siyasi parti ve sendikaların temsilcileri de katıldı.

'CHP MİLLETİN BABA OCAĞIDIR'

CHP Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan burada yaptığı açıklamada, "Siyasi saiklerle verilen hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir. CHP milletin baba ocağıdır. Anadolu'nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardındaki siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, örgütümüzün ve kurultayımızın iradesiyle üst üste 4 kez rekor oyla genel başkanımız olarak seçilmiştir ve tescil edilmiştir. Bunun haricinde hiçbir kişi veya merci bizim için meşru değildir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

