CIA Başkanı William Burns, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için İtalya'da yetkililerle bir araya gelecek

Politika

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün İtalya'nın başkenti Roma'da pazar günü Gazze Şeridi'nde ateşkes gündemiyle İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine yönelik çabalar devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün İtalya'nın başkenti Roma'da pazar günü Gazze Şeridi'nde ateşkes gündemiyle İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, görüşmede ateşkes anlaşmasındaki boşluklara ilişkin detaylı müzakereler beklenmediği belirtilerek, bunun yerine ana gündem maddesinin "ileriye dönük strateji" olduğu aktarıldı. - WASHINGTON