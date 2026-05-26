Çiftçi: CHP Tahliyesi Hukuk Devletinin Gereği

26.05.2026 15:04
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin hukuki süreç olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin, "Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Al Jazeera'ye verdiği mülakatta CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sürecine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanmasının esas olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildi. Daha sonra yine CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin talepler Ankara Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır. Bütün devletler yargı kararlarının uygulanmasını hukuk devleti olmanın ilk şartı olarak görür, Türkiye de hukuk devleti olarak yargının verdiği kararın gereğini yapmıştır" dedi.

'MÜDAHALEDE SINIR AŞILMAMIŞTIR'

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının parti içi çekişmelere konu edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde, kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir. İçişleri Bakanlığı'nın bir partinin iç meselelerinin içine çekilmesine müsaade etmemiz söz konusu olamaz. İçişleri Bakanlığı'nın görevi, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kamu düzenini, vatandaşlarımızın güvenliğini ve demokratik düzeni korumaktır. Bu kapsamda Ankara Valiliğimizin koordinasyonunda Emniyet birimlerimiz gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'KENDİ ARALARINDA ANLAŞAMADILAR'

Bakan Çiftçi, CHP heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildi ve kendileriyle görüştüm. Görüşmede özellikle mahkeme kararına ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi sırasında parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmeler tarafımıza iletilmiştir. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor. Ayrıca, CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI HEDEF GÖSTERİLEMEZ'

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı makamımın hedef gösterilmesini eleştirerek, "Devlet kurumları hiçbir siyasi tartışmanın tarafı haline getirilemez. Devlet kurumlarını siyasi tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası haline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur. Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir. Siyasi rekabetin, parti içi süreçlerin ve demokratik tartışmaların meşru zemini hukuk, demokratik teamüller, sağduyu ve teennidir. Hiçbir kişi ya da grubun kamu düzenini bozmasına, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmesine, güvenlik güçlerine mukavemet göstermesine ve demokratik siyasetin meşru zeminine zarar vermesine müsaade edilmemiştir, edilemez. Yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

