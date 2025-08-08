Çiftyürek'ten İsrail'e Gazze Tepkisi

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal etmek için aldığı karara tepki göstererek, kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu kararı şiddetle kınadıklarını, İsrail'in çözümsüzlüğü derinleştireceğini bile bile bu kararı aldığını savundu.

Silah ve savaşın çözüm olmadığını ifade eden Çiftyürek, İsrail hükümetine "Gazze kentini işgal etme kararı"nı iptal etmesi için çağrıda bulundu.

Çiftyürek, abluka altında olan ve açlıkla terbiye edilen Gazze halkının üzerindeki ablukanın kaldırılmasını ve savaş siyasetine son verilmesini istediklerini belirtti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun adının doğru konulmadığını ileri süren Çiftyürek, bu nedenle sorunun da doğru ele alınamayacağına ilişkin kaygı taşıdıklarını söyledi.

Silahların bırakılması sürecini desteklediklerini ifade eden Çiftyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecinde daha atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.