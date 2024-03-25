Çin BM Güvenlik Konseyi\'nde ABD\'nin ateşkes taleplerini engellemesini eleştirdi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "ABD nihayet Konsey'in acil ateşkes taleplerini engellemekten vazgeçmeye karar verdi" dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun açıklamalarda bulundu. Zhang, Çin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı konusundaki tutumunun başından beri açık olduğunu belirterek, "Konsey'in eylemlerinin defalarca veto edilmesinin ardından ABD nihayet Konsey'in acil ateşkes taleplerini engellemekten vazgeçmeye karar verdi. Tüm bunlara rağmen ABD hala her türlü bahaneyi bulmaya çalıştı ve Çin'e karşı suçlamalarda bulundu. Uluslararası toplum yapılanları görüyor. ABD'nin suçlamaları kabul edilemez" dedi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların başlamasından yaklaşık altı ay sonra 32 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Zhang, "Halihazırda hayatını kaybetmiş olanlar için Konsey'in bugünkü kararı çok geç geldi. Ancak Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin pençesinde kıvranan milyonlarca insan için bu karar tam ve etkin bir şekilde uygulanması halinde uzun zamandır beklenen umudu getirebilir. Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır" dedi.
ABD çekimser kaldı
Cezayir, Guyana, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenya, Güney Kore ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oy ile kabul edilirken, oylamada çekimser kalan ABD veto hakkını kullanmadı. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › Çin BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin ateşkes taleplerini engellemesini eleştirdi - Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de düzenlenen iftar programında gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını ve 18 yaş altı gençlere toplu taşıma ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ve her ay bir festival düzenleneceğini söyledi. Kavuncu, İstanbul'un problemlerini tespit ettiklerini ve özellikle gençleri ilgilendiren konular üzerinde çalışacaklarını vurguladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
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