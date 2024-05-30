Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 1967 sınırları temelinde tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklediğini ve Gazze'ye acil insani yardım sağlayacağını belirtti. Çin-Arap ilişkilerinin geliştirilmesi ve ikinci Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin 2026'da Çin'de düzenleneceği de açıklandı.

30.05.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılışını yaptı. Xi Jinping, " Orta Doğu, kalkınma açısından geniş fırsatlarla donatılmış bir bölge ama savaş hala devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Filistin- İsrail çatışması şiddetli bir şekilde tırmandı ve insanları büyük acıların içine sürükledi. Savaş süresiz olarak devam etmemelidir. Adalet sonsuza kadar yok olmamalı. İki devletli çözüme olan bağlılık sarsılmamalıdır. Çin, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla destekliyor. Çin, Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini destekliyor ve geniş tabanlı, etkili bir uluslararası barış konferansını destekliyor" ifadelerini kullandı. Xi, "Çin, daha önce 100 milyon yuan tutarındaki acil insani yardıma ek olarak Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın desteklenmesine yardımcı olmak için 500 milyon yuan tutarında ek yardım sağlayacak. Gazze'ye acil insani yardımı desteklemek amacıyla BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 3 milyon dolar bağışlayacağız" şeklinde konuştu.

"Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ikincisi 2026'da Çin'de olacak"

Xi, "Çin-Arap dostluğu ruhunu ileriye taşımak, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğuna giden yol için Arap dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çin-Arap ilişkilerinin yeni yüzyılın başından bu yana yeni boyutlara ulaştığını belirten Xi, "Aralık 2022'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ilk Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde Arap meslektaşlarım ve ben, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etme konusunda anlaşmıştık. Çin, zirve sonuçlarının gerçekleştirilmesinde kaydedilen ilerlemeden memnun. Çin-Arap ilişkilerinde bir başka dönüm noktası olacak olan ikinci zirveye 2026 yılında ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Xi, "Ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu inşa etmek, Çin-Arap ilişkilerinde yeni bir döneme ve dünya için daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arzumuzun güçlü bir ifadesidir" şeklinde konuştu. - PEKİN

Kaynak: İHA

Xi Jinping, Filistin, Gazze, Çin, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 11:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement