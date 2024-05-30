Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor

Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılışını yaptı. Xi Jinping, " Orta Doğu, kalkınma açısından geniş fırsatlarla donatılmış bir bölge ama savaş hala devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Filistin- İsrail çatışması şiddetli bir şekilde tırmandı ve insanları büyük acıların içine sürükledi. Savaş süresiz olarak devam etmemelidir. Adalet sonsuza kadar yok olmamalı. İki devletli çözüme olan bağlılık sarsılmamalıdır. Çin, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla destekliyor. Çin, Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini destekliyor ve geniş tabanlı, etkili bir uluslararası barış konferansını destekliyor" ifadelerini kullandı. Xi, "Çin, daha önce 100 milyon yuan tutarındaki acil insani yardıma ek olarak Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın desteklenmesine yardımcı olmak için 500 milyon yuan tutarında ek yardım sağlayacak. Gazze'ye acil insani yardımı desteklemek amacıyla BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 3 milyon dolar bağışlayacağız" şeklinde konuştu.

"Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ikincisi 2026'da Çin'de olacak"

Xi, "Çin-Arap dostluğu ruhunu ileriye taşımak, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğuna giden yol için Arap dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çin-Arap ilişkilerinin yeni yüzyılın başından bu yana yeni boyutlara ulaştığını belirten Xi, "Aralık 2022'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ilk Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde Arap meslektaşlarım ve ben, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etme konusunda anlaşmıştık. Çin, zirve sonuçlarının gerçekleştirilmesinde kaydedilen ilerlemeden memnun. Çin-Arap ilişkilerinde bir başka dönüm noktası olacak olan ikinci zirveye 2026 yılında ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Xi, "Ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu inşa etmek, Çin-Arap ilişkilerinde yeni bir döneme ve dünya için daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arzumuzun güçlü bir ifadesidir" şeklinde konuştu. - PEKİN