Trabzon'dan Çin'e stratejik iş birliği mesajı - Son Dakika
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Trabzon'dan Çin'e stratejik iş birliği mesajı

Trabzon\'dan Çin\'e stratejik iş birliği mesajı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve heyetini ağırladı. Görüşmede kültür, ticaret, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliği vurgusu yapılırken, dostluk maçı ve yeni turizm rotaları önerildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'u ziyaret eden Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Konuk heyete, Trabzon'u tüm yönleriyle anlatan sunum yapıldı.

Çin heyetini Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Genç, "Çin ile tarihi ilişkilerimiz ve köklü dostluklarımız var. Son yıllarda da liderlerimizin ortaya koyduğu iradeyle ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yeni bir ivme kazandı. Biz de bu iş birliğini şehirler ölçeğinde daha da güçlendirmek istiyoruz. Çin ile özellikle kültürel, ticari ve turizm alanlarında atabileceğimiz pek çok ortak adım olduğuna inanıyoruz. Zaten 1990'lı yıllardan bu yana Çin'in Rizhao kentiyle kardeş şehir ilişkimiz devam ediyor. Bu bağı daha da güçlendirebilir, yeni iş birlikleri geliştirebiliriz" dedi.

Başkan Genç, son iki yılda Trabzon Büyükşehir Belediyesi heyetlerinin Çin'e çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, "Özellikle turizm alanındaki ilişkileri geliştirmek için önemli temaslarda bulunduk. Bunun yanı sıra ulaşım konusunda da arkadaşlarımız Çin'de incelemeler yaptı. Elektrikli otobüslerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdik ve yakın zamanda bu konuda somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Bunlar sadece birkaç örnek. İş birliği yapabileceğimiz daha birçok alan olduğuna inanıyoruz. Özellikle turizm konusunda Çin ile diyaloğumuzu artırmayı arzu ediyoruz. Çin'den gelen ziyaretçilerin daha çok kültür ve tarih turizmine ilgi gösterdiğini öğrendik. Trabzon'umuz, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bu beklentiyi karşılayabilecek önemli şehirlerden biri. Bu nedenle Çinli misafirleri şehrimizde daha fazla ağırlamak istiyoruz. Taşkent ile Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başladı. Çin'den gelecek ziyaretçilerin Taşkent aktarmasıyla Trabzon'a ulaşmalarını sağlayabiliriz. Böylece şehrimizde daha fazla Çinli turisti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Türkiye, Asya'nın Batı'ya açılan kapısıdır ve tarihi İpek Yolu'nun en stratejik güzergahında yer almaktadır. Bugünkü uluslararası konjonktürde Asya'da, özellikle Çin'de üretilen malların Batı'ya ulaştırılmasında ülkemizin önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Trabzon da bu süreçte önemli lojistik ve ticaret merkezlerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin heyetinin, Trabzonspor ile Çin'den bir takım arasında dostluk maçı oynanması yönündeki teklifine de olumlu yaklaşan Başkan Genç, uygun görülecek bir tarihte böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi. Başkan Genç ayrıca, Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ne de değinerek, "Filenin Sultanları önce Çin'i mağlup etti, ardından şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca gösterilen misafirperverlik ve ev sahipliği için Çin'e ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Karadeniz'in incisi Trabzon"

Büyükelçi Jiang Xuebin ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Genç'e teşekkür ederek "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buranın doğal güzellikleri ve misafirperver insanları gerçekten çok etkileyici. Trabzon, Karadeniz'in incisi olmayı fazlasıyla hak eden bir şehir. Bu nedenle biz de sizlerle her alandaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz ve bu konuda görüş alışverişinde bulunmaya hazırız. İki ülke liderinin öncülüğünde Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Bu kapsamda özellikle yerel yönetimler arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Trabzon; coğrafi konumu, ulaşım imkanları, sanayi altyapısı ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle gelecekteki iş birliğimiz konusunda oldukça umutluyuz" şeklinde konuştu.

"Trabzon'u turizm rotasına eklemeliyiz"

Trabzon ile Çin arasındaki ekonomik ve turizm iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut önerilerde bulunan Büyükelçi Jiang Xuebin, "İlk olarak yatırım ve ticaret alanındaki iş birliğimizi geliştirmeyi öneriyorum. Ankara'da faaliyet gösteren Çinli İş İnsanları Derneği (Çin SİAD) bulunuyor. Bu derneğin üyeleri Trabzon'u ziyaret edebilir ya da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız Ankara'da onlarla bir araya gelebilir. Yatırım ve sanayi alanlarında karşılıklı görüş alışverişi yapılabilir ve iş birliği için güçlü bir zemin oluşturulabilir. İkinci olarak turizm alanındaki iş birliğine değinmek istiyorum. Turizm, iki ülke ilişkilerinde önemli bir başlık. Çinli turistler Gürcistan'ı, özellikle Tiflis ve Batum'u da yoğun şekilde ziyaret ediyor. Eğer bu rotaya Trabzon'u da dahil edebilirsek çok başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Trabzon'un bu güzergahta yer alması önemli. Çin'in önde gelen turizm acentelerini sizlerle bir araya getirebiliriz. Yapılacak görüşmeler sonucunda Trabzon'u da kapsayan yeni bir turizm rotası oluşturulabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Metin Genç, Diplomasi, Politika, Trabzon, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Trabzon'dan Çin'e stratejik iş birliği mesajı - Son Dakika

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