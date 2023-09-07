Çin siper güvenlik endişesi nedeniyle memurlara Iphone ve diğer yabancı marka cep telfonu kullanma yasağı getirdi

Çin Hükümeti,memurlara Apple veya herhangi başka yabancı marka cihazların kullanılmasına artık izin verilmeyeceği bildirdi.

Çarşamba günü Wall Street Journal tarafından bildirildiğine göre, Pekin, merkezi hükümet kurumlarında çalışan yetkililere iPhone veya herhangi başka yabancı cihazları iş için kullanmamaları veya ofise getirmemeleri talimatını verdi. Bu bilgiye aşina olan kaynaklara dayandırılan haberde, bu talimatların birkaç hafta içinde, işyeri sohbet grupları ve yüz yüze toplantılar yoluyla üstlerinden gelen talimatlarla verildiği bildiriliyor.

Bazı hükümet çalışanları, yıllardır bazı kurumlarda iPhone kullanımının yasaklandığını ancak en son verilen talimatın politikanın kapsamını önemli ölçüde genişlettiğini belirtti. Ancak WSJ, talimatların ne kadar geniş bir şekilde dağıtıldığının tam olarak belirsiz olduğunu ancak benzer mesajların bazı merkezi hükümet düzenleyici kurumlarında çalışanlara da iletilmekte olduğunu belirtti.

WSJ'ye göre, ne Apple ne de Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi henüz bu adımı doğrulamadı veya konuyla ilgili yapılan taleplere yanıt vermedi.

Bu görünürdeki hamle, Çin'in siber güvenliği güçlendirmek ve ülke dışına hassas bilgi sızıntılarını önlemek amacıyla yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma adımları attığı bir döneme denk geliyor.

Şubat ayında Pekin, Çin'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin, Apple, Amazon ve JPMorgan Chase gibi şirketlerin, yerel olarak üretilen verileri ülke dışına çıkarmadan önce veri uygulamalarını denetlemelerini istemişti.

Benzer adımlar son zamanlarda Rusya'da da atıldı, burada iç politikaya odaklanan başkanlık idaresinin tüm üyelerine iPhone kullanmamaları talimatı verildi. Diğer hükümet yetkilileri, yabancı istihbarat tarafından izlenme tehdidi nedeniyle Apple cihazlarını işyerinde kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Aynı zamanda, ABD de kamu yetkililerine Huawei gibi Çin telefonları kullanmayı veya hükümet tarafından verilen mobil cihazlarda popüler Çin'e ait TikTok sosyal medya uygulamasını indirmeyi ve kullanmayı yasakladı. Yasama organları, Pekin'in Amerikan kullanıcılarının verilerine erişmeye çalışabileceği endişelerini dile getirdi.