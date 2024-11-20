Çocuk Hakları Üzerine Meclis'te Tartışma

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, bütçeyle ilgili hesap verme anlamında çalışmasının engellenmesi Meclisimize yakışmamıştır. CHP'nin, partimizden, hükümetimizden ve bakanımızdan özür dilemesini bekliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 20 Kasım'ın, Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, bir çocuğun gülüşünün dünyanın en büyük hazinesi olduğunu vurguladı.

"Yenidoğan çetesi" davasını yakından takip ettiklerini belirten Şahin, olayın geçmişinin 2016 yılına dayandığını, suç başlangıcının da bu yıldan itibaren dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Şahin, Meclis'te kurulan Araştırma Komisyonunda da bu talebi dile getireceklerini aktararak, "Bu konunun detaylı araştırılması şarttır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "yenidoğan çetesi" ile ilgili 2016'da yazılan raporların bulunduğunu dile getirdi.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde şiddet yaşandığıyla ilgili iddialara ilişkin ekim ayında konuşma yaptığını ve soru önergesi verdiğini aktaran Çömez, "9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağır şekilde darbediliyor. Hepsinin görüntüleri var ve Niğde Valiliğinin elinde." diye konuştu.

Olaya ilişkin dava açıldığını anlatan Çömez, görevlilerin çocuklara şiddet uyguladığını belirtti. Turhan Çömez, ihmali olanların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Kurulda, çocuğa şiddet iddialarına ilişkin özel görüşme

Çömez'in açıklamalarının ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Temsiliyeti olan bütün siyasi partilerin savunduğu fikriyatın en yüce kısımlarını bir kenara alsak, kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yoktur. Sayın Çömez'i birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Ne yazık ki, ne acı ki sonunda haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Önder, birleşime ara vererek, Çömez'in dile getirdiği konunun ele alınması için siyasi partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Daha sonra birleşimi yeniden açan Önder, yapılan görüşmede, yaşananların kabul edilemez olduğunun vurgulandığını bildirdi.

Tüm milletvekillerinden çocukların barındırıldığı kurumları denetlemesini isteyen Önder, "Bir kuşluk vakti kapınıza dayanırız, orada çocuklar şefkat mi görüyor, tutsak muamelesi mi görüyor, bunu denetleriz." dedi.

Önder, siyasi partilerin grup başkanvekillerine konu hakkında önerilerin alınması için söz verdi.

"Çocuklarımıza yan gözle bakanların karşısındayız"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez de çocuk konusunu siyasetin üzerinde tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, hataların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Gerekli denetimlerin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Artık hangi hadise bizi kendimize getirecek? Titreyip kendimize dönme zamanıdır. Hepimizin sorumluluğunu yerine getirme zamanıdır." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise yaşananlar karşısında kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Meclis'i bilgilendirmesini talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, çocuklarla ilgili toplumsal tutuma ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Bakanlığın denetimlerini artırması gerektiğinin altını çizen Günaydın, bu konuda özel bir araştırma yapılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, olayın ardından Niğde Valiliğinin ve Bakanlığın gerekli incelemeleri yaptığını, bazı görevlilerin açığa alındığını bildirdi.

Soruşturmanın ardından bazı şüphelilerin tutuklandığını anlatan Gül, "Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için titiz çalışma ortaya konacaktır. Çocuklarımıza yan gözle bakanların karşısındayız. Çocuklara uzanan her kim varsa ellerimiz onların yakasındadır." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından Meclis Başkanvekili Önder, görüşleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la paylaşacağını bildirdi.

Daha sonra grup başkanvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarına devam etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, çocuk hakları konusunda karnenin iyi olmadığını vurguladı.

Çocuk haklarının bir lütuf olmadığını ifade eden Koçyiğit, herkesin sorumluluk çerçevesinde davranması gerektiğini dile getirdi. Koçyiğit, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

"Arkadaşlarımız müzakere yapmaya niyetleniyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yapılan görevlendirmenin ardından Esenyurt Belediyesine CHP'li milletvekillerinin girişinin engellendiğini, bu yöndeki kanunsuz emri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiğini söyledi.

Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelişinde yaşananları anımsatan Günaydın, CHP'li milletvekillerinin Yerlikaya'yı karşılayarak "11 gün boyunca milletvekillerini belediyeye sokmama emrini siz verdiniz. Bunun hangi kanuna dayandığını açıklayın? Bunun duygusunu yaşayın." dediğini aktardı.

Günaydın, CHP milletvekillerinin müzakere yapmak istediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız 30 saniyelik, 1 dakikalık müzakere yapmaya niyetleniyor. İçişleri Bakanı, milletvekillerini itekleyerek, kamerayı tokatlayarak içeriye girmeye gayret ediyor ve giriyor da. Bunu basına, 'barbarlık, vahşet, eşkıyalık' diye anlatıyorlar. Esenyurt Belediyesinin önünde 11 gün boyunca polisle vatandaşı karşı karşıya getiren kanunsuz emrin sahibine komisyonda bunun hesabını sormak eşkıyalık oluyor, bu kanunsuz emri vermek eşkıyalık olmuyor öyle mi? İçişleri Bakanının gayretlerini gördük. Ancak kamera kayıtları da orada. Hiç kimse İçişleri Bakanına dokunmadı. Sadece milletvekili onunla konuşmak istiyor, o milletvekilini itekliyor."

"Terör örgütünün çocuk istismarını kınıyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'de çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

Çocukların üzerine bombalar atıldığına işaret eden Gül, çocukları yaşatamayan dünyanın adil olmadığını ifade etti.

Gül, "Terör örgütünün çocukları annesinden, yuvasından, babasından, evinden, arkadaşlarından, okulundan, kitaplardan ayırmaya yönelik çocuk istismarını kınıyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösteren Gül, yaşananların TBMM'ye yakışmadığını vurguladı.

Meclis'in konuşma yeri olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, bütçeyle ilgili hesap verme anlamında çalışmasının engellenmesi Meclisimize yakışmamıştır. CHP'li bazı milletvekillerinin yapmış olduğu davranış karşısında CHP'nin, partimizden, hükümetimizden ve bakanımızdan özür dilemesini bekliyoruz."

Abdulhamit Gül, yaşananların TBMM İçtüzüğünün ihlalini oluşturduğunu sözlerine ekledi.