Çocukların Dijital Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi

Politika

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, 13 yaş altı çocukların sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında hesap açmasının düzenlenmesini de içeren kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, düzenlemeye tüm partilerden destek beklediklerini söyledi.

Kavaf, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Çocukların Dijital Ortamlarda ve Sosyal Medyada Korunmasına Dair Kanun Teklifi"ni 1 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunduklarını dile getirdi.

Teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesiyle çocukların karşılaştığı risklerin de arttığını ifade eden Kavaf, "TÜİK verilerine göre ülkemizde 6-15 yaş arası çocukların yüzde 82,7'si internet kullanmaktadır. Bu oran, çocuklarımızın dijital dünyada ne kadar aktif olduğunu göstermektedir. WhatsApp, Telegram, Signal gibi anlık iletişim uygulamalarından Instagram, TikTok, YouTube gibi sosyal medya platformlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede, çocuklarımız her gün sayısız riskle karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.

Hazırladıkları kanun teklifinin, UNICEF'in 2021 raporu ve Avrupa Konseyi'nin "Dijital Çağda Çocuk Hakları" tavsiye kararındaki uluslararası standartları temel aldığını ve çocukların, dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli tüm düzenlemeleri içerdiğini anlatan Kavaf, 13 yaş altı çocukların sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında hesap açmasının düzenlenmesi, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi, içerik filtreleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve yapay zeka destekli içerik denetim sistemlerinin kurulmasının da düzenlemenin önemli başlıkları olduğunu aktardı.

Kavaf, çocuk istismarını önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, şüpheli içerik ve kullanıcıların hızlı tespiti, kolluk kuvvetleriyle anlık bilgi paylaşım sistemlerinin kurulması ve istismar vakalarında hızlı müdahale prosedürlerinin oluşturulmasını da içeren kanun teklifinde, düzenlemeye uymayan platformlara 50 milyon liraya varan idari para cezaları ve tekrar eden ihlallerde erişim engeli getirilmesini de istediklerini vurguladı.

Teklifin, sadece yasal düzenlemeleri değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümü de hedeflediğinin altını çizen Kavaf, şöyle konuştu:

"Yüce Meclisimizi, bu kanun teklifini öncelikli gündemine almaya davet ediyoruz. Bu mesele, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğundadır ve partiler üstü bir yaklaşımı gerektirmektedir. Çocuklarımızın geleceği için atılacak her adım, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Elimizdeki veriler, bu konuda geç kalma lüksümüz olmadığını göstermektedir."