Çocukların Sağlığı İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çocukların Sağlığı İçin Meclis Araştırması

Meclis Komisyonu, çocuk şiddetini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinledi.

30.01.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinledi

Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, Meclis araştırma komisyonlarının görevinin, hayatın içinde çıkan sorunlarda mevcut yasaların çözemeyeceği durumlara yasal bir çözüm bulmak olduğunu, bu komisyonda da bu amaçla toplandıklarını belirtti.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu sunum yaptı.

Aydoğmuş, kurum olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için 2024'ün ilk altı ayında yurt genelinde 29 bin 97 gence eğitim verildiğini söyledi.

Yenidoğan bebekten topuk kanı alınması uygulamasının önemine dikkati çeken ve uygulamanın hukuka uygun olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce Bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılmakta, ikna görüşmelerine rağmen halen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır." diye konuştu.

Ailelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi:

"Bu sebeplerden bazıları topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkum edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişim geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara, kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurt dışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle retler artmaktadır."

Aydoğmuş, bu konuyla ilgili olarak Bakanlığın, farkındalık programları üzerine çalıştığını vurguladı.

74 çocuk izlem merkezi

Ülke genelindeki çocuk izlem merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hesapçıoğlu, geçen sene itibarıyla 70 ilde 74 çocuk izlem merkezinin hizmet verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hesapçıoğlu, 11 ilde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bunlardan Ardahan ve Gümüşhane açılmak üzere, diğerlerinin de ek hizmet binaları ve hizmet binalarıyla ilgili sonuçlanmalar olduğunda açılması planlanıyor." dedi.

Sunumların ardından komisyon üyesi milletvekilleri, Bakanlık yetkililerine konuya dair değerlendirmelerde bulundu, sorular yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, depremin etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de çocuk ve ergen psikiyatri yatağının olmadığını savunarak, bunu anormal bulduğunu dile getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın, basında yer alan bir haberi hatırlatarak, topuk kanı uygulamasına yönelik yasal zorunluluğu sorması üzerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Halil Şen, topuk kanı taramalarının kanuni altyapısının olduğunu vurguladı. Bunlarla ilgili sağlık tedbir kararlarını il sağlık müdürlüklerinin talep edebildiğini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Mahkemelerimiz de bunun neticesinde sağlık tedbiri kararı veriyor ve il sağlık müdürlüklerimiz mahiyetiyle onlarla birlikte ilgili topuk kanı taramaları ve belki işte bugün basına yansıyan Adana'daki olaydaki gibi. Dolayısıyla biz tedbir kararlarını uyguluyoruz, il sağlık müdürlüklerimiz takip ediyor ama retlerin artma gerekçelerine yönelik de ayrıca eğitim ve farkındalık çalışmalarını yapıyoruz."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocukların Sağlığı İçin Meclis Araştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 01:49:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukların Sağlığı İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.