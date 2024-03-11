Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Politika

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sütçüler, Teomanpaşa, Fabrikalar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Sümer, "Şimdilik 100 proje hayata geçireceğiz dedik. Görevde olduğumuz müddetçe yüzlerce hizmeti ve eseri hayata geçireceğiz. Hedefimiz büyük; Türkiye Yüzyılı'na, mahallelerimizi kalkındırarak destek olacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına yönelik mahalle buluşmalarını sürdüren Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, geçtiğimiz hafta sonu Fabrikalar, Sütçüler, Teomanpaşa Mahallesi ve Dokuma bölgesi sakinleriyle bir araya geldi. Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği ile karşılaşan Sümer, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini paylaşmaya devam ediyor ve mahallelilerin taleplerini dinliyor.

"Kepez, hizmetin en iyisini hak ediyor"

Gündüz esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Rıza Sümer, akşam ise mahalle buluşmalarına katılıyor. Tüm görüşmelerinde yerel seçimin ideoloji seçimi değil, hizmet seçimi olduğunun altını çizen Sümer, Türkiye Yüzyılı'nda kalkınmanın mahallelerden başlayacağını vurguladı.

Sümer, buluşma yaptığı mahallelerde, "Bu akşamlar 1 Nisan sabahını müjdeliyor. Bu buluşmalar, Kepez'de yeniden yerel kalkınmanın başlayacağı günlerin haberini veriyor. Türkiye'nin yüzüncü yılında yüz akı 100 proje dedik, Kepez'e değmez mi, değer. Kepez'e yakışmaz mı, yakışır. Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak. 100 sene sonra, 2024 yılında bir adam geldi, Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak dedi ve söylediği her şeyi yaptı. Ondan sonra gelen herkes de yaptı diyecekler. Cumhurbaşkanımız, 'Öldüğümüzde belediye başkanı niyetine demeyecekler, er kişi niyetine diyecekler' diyordu. Belki ismimiz bile hatırlanmayacak. Ama şunu diyecekler; 2024 yılında ve devamında koyulan 100 yıllık hedeflerin tamamını gerçekleştirdiler. Şimdilik 100 proje hayata geçireceğiz dedik. Görevde olduğumuz müddetçe yüzlerce hizmeti ve eseri hayata geçireceğiz. Hedefimiz büyük; Türkiye Yüzyılı'na, mahallelerimizi kalkındırarak destek olacağız. Kepez, hizmetin en iyisini hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

"31 Mart, Antalya'nın bayramı olacak"

Konuşmasına, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısını Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıl dönümünde yapıldığını hatırlatarak devam eden Sümer, şu şekilde devam etti:

"6 Mart'ta Atatürk'ün Antalya'ya geliş yıl dönümünde projelerimizi tanıttık. Hani Atatürk diyor ya; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' diye. Kim daha Atatürkçü bu durumda? Gittiğim her yerde Hakan başkan başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh var, bunu sandıklarda rekor oy sayısıyla göstereceğiz. 31 Mart, Antalya'nın bayramı olacak."

"7/24 açık olacak kreş açacağız"

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'den aldığı bayrağı yükselteceğine değinen Sümer, konuşmasını projelerini aktararak sonlandırdı.

Sümer, "Aile yaşam merkezi sayısını 7'ye çıkaracağız, içinde aile terapi merkezleri, ergoterapi duyu terapi tedavi yöntemleri olacak. 7 olan kreş sayısını 17'ye çıkaracağız. Antalya Şehir hastanesi yakınında mevzuatı yeni çıkan Türkiye'de ilk kez hizmet verecek 7/24 açık olacak kreş açacağız. Hastanede çalışan ya da hastaneye gelen annelerin çocuklarını emanet edebileceği bir kreş planlıyoruz. Yüzme havuzları projemiz var, sayısını artıracağız. Kadınlar için; spor salonları, kadın konakları yapacağız, tekstille alakalı fabrika kuracağız. Haftanın 3 günü çocuklarımızın kahvaltısını üstlenmek istiyoruz, genç zihinlere örgün öğretim bir fakülteyi kazananlara 7 bin 500 TL hediyemiz var. Lise öğrencilerine yönelik, okul çevrelerindeki restoranlarda geçerli indirim kartı vereceğiz. Gençlik istihdamı ve staj bürosu kuracağız, uluslararası gençlik forumu düzenleyeceğiz, dijital eğitim platformu kuracağız. Buz paten pisti, üniversiteye yakın mahallelerde çamaşırhane, yurt, gençlik kamp merkezi oluşturacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimize kira yardımı, emekli kıraathaneleri yapacağız. Yine ihtiyaç sahibi evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu ve kır düğünü alanı düzenleyeceğiz. Engelli bireylere yönelik yaşam merkezi, mola evi yapacağız. Çiçek, zeytincilik festivali düzenleyeceğiz, botanik park oluşturacağız. Bunun gibi tarım, hayvancılık ve akıllı şehircilik konusunda ayağı yere basan, kalkındırmamızı hızlandıracak çok sayıda projemiz var" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA