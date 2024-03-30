Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Büyük Bodrum Mitingi\'ni Gerçekleştirdi

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Büyük Bodrum Mitingi"ni yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile birlikte miting alanına gelen Mehmet Tosun, burada genç yaşlı yüzlerce kişinin coşkulu tezahüratlarıyla ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Miting konuşmasında Bodrum için yapacaklarını anlatan Tosun, vatandaşlardan 5 yıllığına hizmet yetkisi istediğini belirterek, "Size vaat ettiklerimizi, anlattığımız projeleri beş yıl içinde yapamaz isek o zaman beş sene sonra bu sandık tekrar gelecek, bir karar gününe daha tanıklık edeceğiz. Deyin ki Mehmet Tosun sen de beceremedin, seni de gönderiyoruz. Sizden beş yıllığına geçici yetki istiyorum. Yapamazsak bizi de gönderin sevgili hemşehrilerim" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın "Büyük Bodrum Buluşması" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde sahneye sırasıyla Aydınlılar Derneği Efe ile Hande Ünsal çıktı. Daha sonra alkış ve tezahüratlarla kürsüye gelen Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, vatandaşları Halikarnas Balıkçısı'nın "Merhaba"sıyla selamlayarak "Bugün Bodrum bir başka güzel, sizler bir başka güzelsiniz. Bodrum kararını vermiş, bunu görüyorum. Yarın sandıkta değişim gerçekleşecek, buna inanıyorum, Bodrumlulara güveniyorum" diye konuştu.

Tosun miting konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sevgili hemşehrilerim, 10 yıldan bu yana size belediyecilik diye dayatılan ve başarısızlık üzerine kurgulanmış bu yönetimden sıkıldınız, bunaldınız, bıktınız. Ne yapacağız? Değiştireceğiz. Bizler, Bodrum ve Muğla belediye başkan adayları olarak Mehmet Tosun ve Prof. Dr. Aydın Ayaydın olarak sizlere diyoruz ki; göreve geldiğimizde Bodrum'un ulaşım ve trafik sorunlarını çözeceğiz. Musluklarımızdan 365 gün su akacak. Biz diyoruz ki Bodrum'un çevresini doğasını tahrip etmeyeceğiz. Vahşi yapılaşmaya son vereceğiz. Bodrum'un mimari dokusuna zarar vermeyeceğiz. Diyoruz ki, yapılaşmalar iki kattan fazla olmayacak. Şu denizlerimiz derelerden akan kanalizasyon sularından kirlenmeyecek, denizlerimize denizcilerimize sahip çıkacağız. Sokaklarımız temiz olacak, eskiden olduğu gibi Bodrum'u güzelleştireceğiz, çağdaş Belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız."

Barış, demokrasi ve huzurun kenti Bodrum'da insanların mutsuz olduğunu söyleyen Tosun, Bodrum için hazırladıkları projeleri başlıklar halinde sıraladı. Tosun, şöyle konuştu:

"Bodrum'a yeni bir yapılaşma yükü getirmemek adına, kamu ve özel sektör çalışanlarına sosyal konut yapacağız diyoruz. Eğitime destek vereceğiz diyoruz. Devlet okullarının tamamına belediyeden bütçe ayırmak suretiyle eşit ve adil hizmet götüreceğiz diyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, bu güzel Bodrum'umuza hizmet edeceğiz diyoruz. Bodrum Belediyesinin 3 bin 600 çalışanı müsterih olsun. Bodrum'u onlarla ayağa kaldıracağız diyoruz. Belediye her gün bir skandalla çalkalanıyor, personel mutsuz, sizler mutsuz. Biz diyoruz ki belediye personelimiz başımızın tacıdır arkadaşlar. Biz geldiğimizde, maaşlarını zamanında alacaklar, yılda bir kez bayram ikramiyesi ve bir maaş kira yardımı da sözümüz var"

Gençlere spor tesisleri, 12 bin kişilik yeni şehir stadı, olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezleri yapacaklarını, Bodrum'un ulaşım sorununu da yeni Çevre Yolu ve yol düzenlemeleri yaparak üç yıl içinde çözüme kavuşturacaklarını anlatan Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası'nın temel belediyecilik sorunlarını çözdükten sonra, arkeolojik zenginlikleri gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmayı hedeflediklerini anlattı. Tosun, Bodrum'un yel değirmenlerini, sarnıçlarını, Çarşı mahallesini restore edeceklerini, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'u, Mars Mabedi'ni, Halikarnassos Surlarını yeniden ayağa kaldıracaklarını, Bodrum Antik Tiyatro önündeki karayolunu da alta alarak bölgeyi yayalaştıracaklarını müjdeledi.

"Belediyecilik tecrübe işidir, deneme yanılma yöntemiyle yapılmaz"

"Belediyecilik tecrübe işidir, donanım işidir" diyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, son dönemde trafik sorununu battı çıktı yaparak aşacağını söyleyen mevcut belediye yönetimine "Her yağmur yağdığında su baskını yaşayan Bodrum'da altyapıyı çözemeden, battı çıktı yapacaklarmış. Onu yapınca ne olacak, arabalar köprülerin altında yüzecek. Deneme yanılma yöntemiyle belediyecilik olmaz arkadaşlar. Bize dayatılan bu belediyeciliği tarihin sayfalarına gönderin. Değiştirin" diye seslendi. 10 yıl Konacık'ta belediye başkanlığı yaptığını ve bugün gururla halkın karşısına çıktığını belirten Tosun, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" dedi.

"1 Nisan'dan sonra çalışacaklarmış, şimdi elinizden tutan mı var?"

Rakip adayların başka gündemlerle algı değiştirmeye çalıştığını söyleyen Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ne seçimi? Hizmet yarışı, belediye seçimi. Onlar ne yapıyorlar? Genel siyasete çekiyorlar. Benimle yarışmaktan korkanlar, partilerini işin içine sokuyorlar, oraya güveniyorlar. Mevcut yönetim zaten işini yapmış olsaydı, bize gerek olmazdı. Biz de onları desteklerdik. Bugün turizm iki aya düşmüş durumda. Çarşı'daki dükkanların çoğu kapalı. Diyorlar ki, biz gelirsek Bodrum'da eğlence olmayacakmış, yaşam tarzına müdahale olacakmış. Hadi oradan! Burada Cumhur İttifakı'nın iki adayı var. Bunların yaşam tarzı da belli, kişilikleri, kimlikleri de belli. Siz projelerle yarışın, yapacaklarınızı anlatın. Belediyede kaynak bırakmamışlar, şimdi ahkam kesiyorlar. 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacaklarmış. Şimdi belediyeyi kim yönetiyor? Şu anda elinizden tutan mı var?"

Son dönemlerde rakiplerinin agresifleştiğini söyleyen Mehmet Tosun, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların üye olduğu bir derneğe giderek maddi yardım teklifiyle oy devşirmeye çalıştıklarını anlattı. Tosun, kalabalıktan gelen "Yuh" tezahüratlarını susturarak, "Yuh'lamayın arkadaşlar. Bodrum'da seçmen avına çıkmışlar. Çirkin tekliflerle uğraşıyorlar. Olmadık gündemlerle bizleri karalıyorlar. Biz yapacaklarımızla projelerimizle size sandıkta güçlü bir seçenek sunuyoruz. Derdimiz de davamız da Bodrum ve Muğla sevgili hemşehrilerim. Şunu bir kez daha vurguluyorum; Atatürk, Cumhuriyet benim kırmızı çizgim. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın da kırmızı çizgisi. Biz çalışarak, üreterek Atatürkçü olunduğuna inanıyoruz. Çalışarak üreterek Cumhuriyet değerlerine daha çok sahip çıktığımıza inanıyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Tartışma bitmiştir arkadaşlar" diye konuştu.

"Beş yıllığına yetki verin, yapamazsak bizi de gönderin."

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, miting konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Biz size güvenerek yola çıktık, onlar başka şeylere güvenerek yola çıkmışlar. Gündemleri Bodrum da değil, Muğla da değil. 1 Nisan'dan itibaren çalışacaklarını söylediklerine göre demek ki şu anda Bodrum'dan uzak bir yerdeler. Değiştirin arkadaşlar! Ben sizin evladınızım. Yarın karar da son söz de sizin. Sizden ricam, geçmişinde başarı hikayeleri olan iki belediye başkan adayıyız. Hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, hangi partiye genel seçimde oy verirseniz verin, beş yıllığına bize yetki verin diyoruz arkadaşlar. Antalya'da olduğu gibi. Size vaat ettiklerimizi, anlattığımız projeleri beş yıl içinde yapamaz isek o zaman beş sene sonra bu sandık tekrar gelecek, bir karar gününe daha tanıklık edeceğiz. Deyin ki Mehmet Tosun sen de beceremedin, seni de gönderiyoruz. Sizden beş yıllığına geçici yetki istiyorum. Yapamazsak bizi de gönderin sevgili hemşehrilerim."

Seçim sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmayan eşi Nihan Tosun'a da teşekkür eden Mehmet Tosun'un ardından kürsüye Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın çıktı. Ayaydın da seçimin son mitinginde, Bodrum ve Muğla'da hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Cumhur İttifakı'nın yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği "Büyük Bodrum Buluşması", Murda konseri ile devam etti. Konser coşkusu, İskele Meydanı'ndan Bodrum sokaklarına taştı. - MUĞLA