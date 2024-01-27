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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum\'da Ziyaretlerde Bulundu
27.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:40
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Şoförler Odası ile Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bodrum Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Ayaydın, 1999'dan bu yana Bodrum'da yaşadığını ifade ederek, anılarını anlattı.

Ayaydın, Bodrumluların yaşadığı sorunları Bodrum'da yaşadığı için kendisinin de hissettiğini söyledi.

Yıllarının siyaset ve bürokraside geçtiğini, geçmişte siyaseti bir daha geri dönmemek üzere bıraktığını dile getiren Ayaydın, Cumhurbaşkanı ile görüşmesini ve adaylık sürecinin nasıl ilerlediğini aktardı.

"7 yıl boyunca evimize patates tarlasına dönen yolda gidip geldik"

Bodrum'un özellikle yol ve trafik sorunu olduğunu dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi tamamen tıkanıyor. Torba Kavşağı'ndan itibaren yol Turgutreis'e kadar tıkanıyor. Bu nedenle insanlar yarım saatte gitmesi gereken yere neredeyse 3 saate gitmek zorunda kalıyorlar. 7 yıl boyunca evimize patates tarlasına dönen yolda gidip geldik. Arabamız her gün tamire gitti. Hemen hemen her gün dostum Osman Gürün'e gittim. Caddeye en azından yama yapın dedim. O da bana 'Hocam orada AYDEM ve MUSKİ çalışma yapacak. Sonra ben yapacağım' dedi. Hep seneye yapılacak. Nihayet bu sene seçim oldu ve yapmaya başladılar. Kars, Ağrı, Ordu'ya gidin, o bölgelerin yolları Muğla'dan Bodrum'un yollarından 50 kat daha iyi, hep asfalt. Muğlalılar bu hizmeti neden alamıyor ben anlamış değilim."

Ayaydın, Bodrum'dan Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve İslamhaneleri'ne gidişte yaşanan trafik sorununu hazırladıkları 8,8 kilometrelik tünelle çözecekleri proje hakkında bilgi verdi.

Bodrum'dan Milas'a kadar hafif raylı sistem

Bodrum'dan Milas'a kadar hafif raylı sistem yapma projesi olduğunu ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Bunu hayata geçirdiğimiz zaman konut sorununu da belli ölçüde çözmüş oluyoruz. Orada daha fazla konut arzı var. Fiyatlar da daha uygun. Burada sıkıntı çeken devlet memurları ve vatandaşlarımız var. Bodrum'da otel çalışanlarının yüzde 80'inin evinin Milas'ta olduğunu biliyorum. Ulaşımda ciddi sorun yaşıyorlar ve büyük maliyetleri var. Bunu da çözmek için kafamdaki proje Bodrum-Milas arası hafif raylı sistem yapmak. Göreve geldiğimiz anda bununla ilgili proje ve çalışmalarımıza başlayacağız. Bizi aşan bir mali portre ortaya çıkarsa da Ulaştırma Bakanlığımıza gideceğiz. Onları da devreye sokarak mutlaka bu projeyi yapacağız."

Ayaydın, Bodrum'un su sorununun çözülmesi gerektiğini, bu yaz Bodrum'da yaşayan biri olarak evine tankerlerle su taşıdığını belirtti.

Bodrum'un yılda 33 milyon metreküp su ihtiyacı olduğunu dile getiren Ayayadın, "Şu anda 2 barajdan Bodrum'a 19 milyon metreküp su geliyor. Yani 14 milyon metreküp su açığımız var. Uzun ve orta vadede iki ayrı proje üzerinde çalışıyorum." dedi.

"Burada yaşayan birisi su, yol, altyapı sorununu düşünmemeli"

Görevini siyasi görmediğini, Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına soktuğunu belirten Ayaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeye siyasi bakmıyorum. Siyasi bir amacım yok ama Muğla halkının da yaşam kalitesini yükseltmem lazım. Burada yaşayan birisi su, yol, altyapı sorununu düşünmemeli. Uzlaşma yönetimiyle büyükşehir belediyesini yönetmek istiyorum. İlçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla da uzlaşma kültürü içerisinde bu sorunları aşmak istiyorum."

Ayaydın, katı atık sorunun mutlaka çözülmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika


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