Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bayramlarımız birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bayramlarımız birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bayramlarımız birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir"
05.06.2025 17:54
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bayramlarımız milletimiz için birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, milli kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bayramlarımız milletimiz için birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, milli kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'nda Türk milletiyle ve bütün insanlıkla buluşturmak için kararlılıkla ve büyük bir gayretle gerekenleri yaptığını belirterek, iktidar alternatifi ve demokrasinin vazgeçilmezi olan muhalefetin de Türkiye'den sorumlu olduğunu aktardı. Korkuların esiri olmadan, kıskançlık ve haset çukurlarında boğulmadan, birlik ve beraberlikle millet desteği ve devlet aklı ile atılan her adımın her alanda tam bağımsız Türkiye'ye doğru bir yürüyüş başlatacağına dikkati çeken Topçu, "Bayramlarımız milletimiz için birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, milli kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir. Hatırlatalım ki, din de devlet de sistem de rejim de her şey insan için ve insanın mutluluğu için olup, her bir ferdin insanca ve hakça yaşamasını sağlamak içindir. Bu mübarek Kurban Bayramı hürmetine başta Gazze, Ukrayna, Ortadoğu, Asya, Afrika olmak üzere dünyada dökülen kan ve gözyaşının durması ve bütün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile yeniden buluşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

"Bayramlarımız bayram olacak"

Evlatlarını istiklal ve istiklal için kurban verip 'vatan sağ olsun' diyen şehitlerin aileleri başta olmak üzere Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Topçu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle 7 Haziran 2012'de lambadaki alevi üşüterek aramızdan ayrılan, Türk insanının gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Abdurrahim Karakoç ağabeyimi vefatının yıldönümünde, 8 Haziran 1970 günü okumakta olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde komünist vatan haini teröristler tarafından şehit edilen büyüğümüz Yusuf İmamoğlu'nu ve ülkücü hareketin tüm şehitleriyle birlikte ebediyete intikal etmiş dava büyüklerimizi, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıtım töreninin ardından evine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı saygı ve rahmetle anıyor, milletimize ve tüm sevenlerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Cenab-ı Hak her birini cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nda bayramlarımız bayram olacak inşallah." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yalçın Topçu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Bayramlarımız birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir' - Son Dakika

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