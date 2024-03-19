Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, ırkçılık ve bölücülükte kendi geçmişiyle yarışıyor

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi geçmişiyle yarışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Mamaklılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyerek, "Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak 5 yıldır görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize ilçemize hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisi ile olan yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah başka alanlarda devam ettireceğiz. Asım Balcı kardeşimizin Mamak'ta hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim" diye konuştu.

"'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık"

Yaklaşık çeyrek asırdır Mamak'ın hizmetkarı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. İlçemize hizmet ederken kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadık. Yaratılanı sevdik, Yaradan'dan ötürü anlayışıyla nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elinden tutmanın, nerede bir sorun varsa onu çözmenin gayretinde olduk. Mamak'taki mahallerimizin hepsi siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartta hizmet aldılar. Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi parti oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcilisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar. Hızlanacağız, durmak yok. 31 Mart'a kadar 11 gün var" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum"

"Biz yakın geçmişinde Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Biz Sivas olaylarında çok ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Son olarak 'Gezi' hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını, milletin nasıl birbirine düşürülmek istendiğini hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler. Belediyeye ait araçları yaktılar. Esnafımızın malına, mülküne zarar verdiler. Milletimizin iradesine, geleceğine ve kardeşliğine sahip çıkması sayesinde bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi inanca, kökene mensup olursa olsun 85 milyonu kimsenin göremeyeceğini içimizdeki fitne tüccarlarına açık ve net gösterdik. Bu ülkede benzer senaryoların tekrar yaşanmasına izin veremeyiz. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir. Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Siyasi partiler elbette yarışacağız. Siyasetçiler olarak elbette eleştirilerimizi dile getireceğiz. Ülkemizin ve milletimizin menfaati adına doğru bulmadığımız hususları açık yüreklilikle ifade edeceğiz. Bunları yaparken bizi birbirimize düşürerek aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Sizlerden kardeşliğinize, birlik ve beraberliğinize çok sıkı sarılmanızı istiyorum. Sizlerden AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum. Mamaklı vatandaşlarımın başlayan ve belli bir aşamaya gelen yatırım hamlelerinin tökezlemesine müsaade etmeyeceğine inanıyorum."

"Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez"

Ankara'nın son 5 yılda hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından buralara kadar yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Seçim meydanlarından bol keseden vaat dağıttılar ama göreve gelince verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Kullandıkları devasa bütçelere rağmen ortada örnek gösterebilecekleri, eserleri ve yatırımları yok. Proje diye bahsettikleri işlerin çok daha fazlasını bizim orta çapta bir belediyemiz bunlardan çok daha iyi yapıyor. Şu anda Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptıkları yok. Asfalt dökmemekle, yol yapmamakla, taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz bir yönetim var. Elini vicdanına koyan tüm Ankaralı kardeşlerim şu gerçeği kabul edecektir. Ankara 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulmanın ve bir an önce hızlanması gerekiyor. Trafik başta olmak üzere şehrimizin sorunlarının kördüğüm haline gelmemesi için, 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Gelin Ankara'nın önünde yeni ufuklar açalım. Bunun için önümüzdeki 11 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız. 31 Mart günü sandık başına gittiğimizde ise ilçede Asım Balcı kardeşime, büyükşehirde Turgut Altınok kardeşime mührü basacağız." - ANKARA