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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

02.12.2021 22:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar tesadüf değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi ve etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini alt yapı yansıtmalısınız. Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık"

"Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz. Bu madalya sayılarıyla Tokyo 2020 Olimpiyatları her iki alanda da ülkemizin en yüksek başarıya ulaştığı olimpiyatlar olarak tarihe geçmiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi ve etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini alt yapı yansıtmalısınız. Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Sporcularla yemek yiyen Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmada sporculara Türk milletine yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür etti.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da yapılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının hafiflemesiyle önce yaz olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-Ağustos 2021 tarihleri arasında başarıyla yapıldığını, Türkiye olarak bu spor organizasyonunda farklı branşlarda elde edilen 15 madalya ile tarihi başarıya imza atıldığını söyledi.

Yangın ve sel felaketi ile mücadele edilen zor dönemde Tokyo'dan gelen müjdeli haberlerle milletçe büyük bir heyecan ve sevinç yaşandığının altını çizen Erdoğan, "Tokyo'dan madalya ile dönen sporcularımızı Külliyede misafir ettiğimizde aynı başarıyı Paralimpik Milli Takımı'mızdan da beklediğimizi dile getirmiştik. Yaz olimpiyatlarına katılan sporcularımız gibi siz de bizi mahcup etmediniz. Paralimpik Olimpiyatlarında 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız. Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz. Bu madalya sayılarıyla Tokyo 2020 Olimpiyatları her iki alanda da ülkemizin en yüksek başarıya ulaştığı olimpiyatlar olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Daha önce paralimpik oyunlarında en çok madalyayı toplam 10 madalya ile 2012 Londra'da kazandığımızı belirten Erdoğan, "Tokyo'da bu rekoru oyunların ilk haftasında kırmayı başardık. Golbol Kadın Milli Takımımız ile masa tenisinde Abdullah Öztürk ülkemize altın madalya getirdi. Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut da bronz madalya kazandı. Tokyo'daki en başarılı branşımız bu 4 madalya ile masa tenisi oldu. Okçulukta Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, karışık takımda Öznur Cüre, Bülent Korkmaz bronz olmak üzere 3 madalya geldi. Judoda Recep Çiftçi ile Zeynep Çelik bronz, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke ise bronz madalya kazandı. Atıcılıkta kadınlarda Ayşegül Pehlivanlar gümüş, halterde Esra Duman ile bronz sevinci yaşadık. Yüzmede ise Sevilay Öztürk bronz madalya alarak ülkemize bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Yüzmede Elif İldem 100 metre serbest stil elemelerinde olimpiyat rekoru kırdı. Golbol Kadın Milli Takımı'mız ise tam anlamıyla bir efsaneye dönüştü. Millilerimiz üst üste 2 kere paralimpik oyunlar şampiyonu olarak tarihimize altın harflerle geçti. Sevda Altınoluk attığı 46 gol ile gol kraliçesi unvanını kazandı" şeklinde konuştu.

Türkiye adına 16. Paralimpik Oyunlarına katılan tüm sporcuların cesaretleri ve gayretleri ile her türlü taktiri hak ettiğini kaydeden Erdoğan, "Evlatlarımızın tamamı canlarını dişlerine takarak en güzel şekilde milletimizi temsil etmeye çalıştılar. Kaybettiğimiz müsabakalarda dahi sporcularımız son saniyeye kadar mücadeleyi asla bırakmadılar. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlar için bir sonraki olimpiyatlar için beklentilerimizi de yükselttiler" ifadelerini kullandı.

"Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık"

Sporda başarının dünden bugüne netice alınabilecek bir olgu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi ve etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini alt yapı yansıtmalısınız. Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575'den 3 bin 915'e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık, atletizm pisti sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkarttık. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9 tanesinin yapımı, 5 tanesinin ise proje ve ihale çalışması devam ediyor. Yetenekli sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini devreye aldık. Milli sporcu bursu programımız sayesinde sporcularımızı eğitimleri ile spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırdık. Bursları ortaokul ve liselere kadar yayarak orta öğretimde de milli sporcularımızın önünü açtık. Alt yapıya verdiğimiz önem sayesinde lisanslı sporcu sayımız 278 binden 10 milyon 377 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden bir milyon 654 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı da 3 kattan fazla artarak 6 binden 19 bine yükseldi. Bugün elde edilen başarıların gerisinde işte bu tesislerin, sporcu yetiştirmeye dönük programların, verdiğimiz teşviklerin büyük katkısı bulunuyor. 19 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmaların meyvelerini işte bugün topluyoruz. Gençliğinde spor ile yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı, elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Fakat hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız, daha fazla ter dökmemiz, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, oyunlar, Tokyo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti - Son Dakika
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