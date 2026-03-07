Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında neler yaptıklarını hem salondaki misafirlerin hem de erkanları başında kendilerini izleyen vatandaşların çok iyi bildiklerini söyledi.

Bu kapsamda yaptıkları bazı düzenlemeleri ve rakamları paylaşan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7'ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktı. Bir diğer başarımız siyasi temsildedir. 2002'de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu. Son seçimlerde bu sayı 119'a çıktı. Kadınların Meclis'te temsil oranıysa 5 kat artışla yüzde 19,83'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aynı başarıyı kadın kamu çalışanı oranında da gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin kamuda kadınlara kapattığı tüm kapıları ardına kadar biz açtık. Başörtüsü yasağına son vererek, kadınların hiçbir engelle ve baskıyla karşılaşmadan bürokrasinin tüm katmanlarında çalışabilmelerini sağladık. Bilhassa akademi, mülkiye, adliye, askeriye gibi kadınların erişim alanı dışında tutulan mesleklerde kadınların önüne örülen tüm duvarları yıktık. Bugün sadece ikna odalarında ikna edilemeyen hanım kardeşlerimiz değil, aynı zamanda onların çocukları da her kurumda çalışıyor, kamusal alanda varlık gösteriyor, iş ve siyaset dünyasında başarılarıyla temayüz ediyor. Kadınlar inançlarına uygun yaşamak ile hayallerindeki mesleği icra etmek arasında bir tercihte bulunmaya artık zorlanmıyor. Bunun bir sonucu olarak kadın kamu çalışanlarının oranı sadece son 12 yılda yüzde 34,2'den yüzde 43,38'e yükseldi."

Kadına şiddete karşı yapılan çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer kanayan yaranın kadına ve çocuğa yönelik şiddet olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda her zaman 'sıfır tolerans' yaklaşımıyla hareket ettik. 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinde önemli bir eşiği açtık. 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u yürürlüğe koyduk. Nüfusu 100 bini geçen belediyelere konuk evi açma mecburiyeti getirdik. 2014'te Ceza Kanunumuzda yaptığımız düzenlemeyle cinsel suçlara yönelik cezaları artırdık. 2020'de 6284 sayılı Kanun kapsamında ihtisas mahkemelerini kurduk. 2021 ve 2022'de kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırmak suretiyle caydırıcılığı güçlendirdik. 2023'te yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu konudaki hassasiyetimizi teyit ve tescil ettik. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin sayısını 86'ya çıkardık. Bakanlığımıza bağlı 112 Kadın Konuk Evimiz, 81 ilimizde şu anda hizmet veriyor. Sayısını 434'e çıkardığımız Sosyal Hizmet Merkezi Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Alo 183 hattıyla kadın destek uygulamamız KADES ile en küçük sıkıntılarında 7 gün 24 saat esasıyla kadınların yanında oluyoruz."

Burada sayılamayacak kadar nice idari ve hukuki düzenlemeyi, reformu, tedbiri, müeyyideyi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddet hususunda duruşlarının belli olduğunu, ne adına olursa olsun kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin, şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydettiğine işaret ederek, "Hiçbir temeli olmayan 'Sözleşme yaşatır' sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz. Bunun için biz 'Sözleşme değil, kanun yaşatır.' diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz. Nerede aksama ve aksaklık varsa gideriyor, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin kökünü kurutmak için ne gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yapıyoruz. Tek bir kadın veya çocuk şiddet kurbanı olmayana kadar bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Doğum ve babalık izni düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Meclis'e bir kanun teklifi ilettiklerini anımsatarak, "Buna göre, kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını ümit ettiğimiz teklifin şimdiden tüm anne babalara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İftar sofrasına teşrif eden misafirlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, katılımcıların başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını tebrik ederek, "Özellikle Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri nasıl kavuşturduysa, Ramazan Bayramı'na da aynı şekilde kavuşturmasını niyaz ettik, niyaz ediyoruz ve şimdi de Ramazan Bayramı için dualarımızı yapıyoruz. Rabbim Ramazan Bayramı'na bizleri kavuştursun. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü tekrar kutluyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

Eminönü Yeni Camisi imam hatibi Emrullah Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül dua etti.

Ardından Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi'nin tanıtım filmi gösterildi. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.