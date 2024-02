Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay\'da iki hastanenin açılış törenine katıldı

Politika

HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyon, asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yollarını arayacağız. Nasıl eleştirebilirim demek yerine ben ne yapabilirim, nasıl katkı suna bilirimin anlayışıyla bu meseleye yaklaşacağız. Bunu başardığımızda hedeflediğimizden de çok kısa sürede depremin izlerini sileceğimizden şüphe duymuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 550 yatak kapasiteli Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 200 yatak kapasiteli İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak Hatay'da ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz. Buradaki çalışanlarımızla atılan her adına kulp takmak için maalesef kötümcül bir zihniyete karşıda mücadele ediyoruz. Bu zihniyet yalnızca siyasi meselelerde karşımıza çıkmıyor, deprem gibi 85 milyonu ilgilendiren bir konuda da karşımıza dikilebiliyor. Depremin açtığı yaraların sarılmasına destek vermek yerine eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimizde çok iyi tanımaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde yaşanan utanç verici sahneler insanımızın hafızasında derin izler bırakmıştır. Sırf oy tercihlerinden dolayı akla ziyan hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek açısını akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Defne hastanemizde ilgili yürütülen tezvirat ve bu zihniyettin meseleye nasıl baktığını ortaya koymuştur. Benzer örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Asrın felaketini yaşamış 53 binden fazla canını toprağa vermiş bir millet olarak böyle konuları konuşmamamız gerektiğine inanıyoruz. Hatay'ın derdine derman olmak her türlü mülahazanın üstündedir. Hangi siyasi görüşe kökene ve meşrebe mensup olursak olalım hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

"İktidarın eksiği varsa bunu muhalefet tamamlayacak."

"İktidarın eksiği varsa bunu muhalefet tamamlayacak. Belediyenin yetişemediği yerde merkezi hükümet devreye girecek" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi kurumların zorlandığı hususlarda sivil toplum örgütleri sorumluluk üslenecek. 85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizin en kısa sürede ayağa kaldırmanın yollarını arayacağız. Nasıl eleştirebilirim demek yerine ben ne yapabilirim, nasıl katkı suna bilirimin anlayışıyla bu meseleye yaklaşacağız. Bunu başardığımızda hedeflediğimizden de çok kısa sürede depremin izlerini sileceğimizden şüphe duymuyorum. Bugün buradan şu samimi çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye'deki muhalefetin deprem konusunda polemik yapmak yerine vicdanlı, insafla ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.