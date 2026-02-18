Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
18.02.2026 13:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya gezisi sonrası yurda dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, ''Biz duvar ören, çatışmaları körükleyen değil, köprü kuran, barışa zemin hazırlayan bir ülke konumundayız. İran'ı hedef alan yeni bir savaş kimseye bir şey kazandırmaz, aksine bölgemiz kaybeder'' ifadelerini kullandı.

Diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yılın ardından Etiyopya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, yurda dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ve İran arasında son dönemlerde yaşanan gerilimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İran ile ABD arasındaki sorunlar, diyalog yoluyla çözülsün istiyoruz. Her iki ülke ile de en üst düzeyde temas halindeyiz. Her iki ülke bu noktada. İşte en son İran Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Hemen ertesi gün aynı zamanda ABD Başkanı Trump ile görüşmemi yaptım. Bütün bu görüşmelerde nasıl bir yol alabiliriz bunları konuştuk. Biz duvar ören, çatışmaları körükleyen değil, köprü kuran, barışa zemin hazırlayan bir ülke konumundayız.

"TÜM BÖLGE KAYBEDER"

İran'ı hedef alan yeni bir savaş kimseye bir şey kazandırmaz, aksine bölgemiz kaybeder. Biz barışın tarafında olmaya devam ederek müspet temennilerle meseleye yaklaşıyoruz. Türkiye olarak İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik. Böylesi bir askeri tırmanmanın, yükselen tansiyonun bölgemizi daha fazla belirsizliğe sürükleyeceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır. Biz de bu umudu koruyacağız ve güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Son dönemde ABD ile İran arasındaki ilişkiler ciddi şekilde gerildi. İran'ın nükleer programı ve bölgesel etkisi konusundaki anlaşmazlıklar, tarafların askeri yığınak yapmasına yol açtı. ABD, Ortadoğu'ya uçak gemi grupları ve gelişmiş savaş uçakları gönderirken, İran Hürmüz Boğazı'nda büyük tatbikatlar düzenleyerek bölgedeki varlığını güçlendirdi.

CENEVRE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Diplomatik temaslar ise hâlâ devam ediyor. Cenevre ve Umman gibi merkezlerde yürütülen nükleer müzakerelerde bazı sınırlı uzlaşılar sağlansa da, taraflar arasında kapsamlı bir anlaşma hâlâ ortaya çıkmadı. ABD, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel etkisini de görüşme gündemine almak isterken, Tahran bu konuların müzakerelere dahil edilmesini reddediyor.

Diplomatik kaynaklar, her iki tarafın da askeri adımlarının yanlış hesaplamalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, diplomatik kanalların açık tutulmasının gerilimi azaltabilecek en önemli yol olduğunu vurguluyor. Gerilimin petrol piyasaları ve bölge ülkeleri üzerinde de ciddi etkileri gözlemleniyor; Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik kaygıları ve olası ekonomik dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Politika, İran

