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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed'e çağrımız olmuştu.

06.12.2024 14:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed'e çağrımız olmuştu. Gel Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, " İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed'e çağrımız olmuştu. Gel Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık. Tabi şu an itibariyle İdlib'den sonra, İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor" dedi.

"Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz"

Lüblanın son durumunu değerlendiren Erdoğan, "Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Lübnan'da artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar. ve birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar. ve bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle, bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz, bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabi tek çıkış yolu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak hesabı biz de soracağız, sormalıyız"

İsrail'in bu soykırımlarının hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız lazım diyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabi İsrail'i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de, ne yaptı! Sıyrıldı. Ama insanlık İsrail'i bu attığı adımlarda, yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. Ben İsrail'in bu vahşetini, İsrail'in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

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