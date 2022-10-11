Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

"YILDA İKİ DEFA VERİLECEK"

Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"KAHROLUYORUM"

Açıklanan bu karar birçok üniversiteli genci memnun ederken bazı tepkiler de geldi. Erdoğan'ın bu açıklamasını alıntılayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor." dedi.